Cronograma de descacharrado para esta semana: dónde y cuándo serán los operativos

Equipos sanitarios continúan recorriendo distintos sectores de San Salvador de Jujuy con jornadas de descacharrado para retirar elementos en desuso y reforzar las medidas de prevención frente al dengue, zika y chikungunya.

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Desde el Ministerio de Salud de Jujuy informaron que el operativo forma parte de una estrategia para reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti , transmisor de estas enfermedades.

Las jornadas se desarrollan con equipos sanitarios que realizan recorridos domiciliarios para retirar objetos que puedan acumular agua , como recipientes, latas o neumáticos, que suelen convertirse en criaderos del mosquito.

El descacharrado, el mejor mètodo para eliminar criaderos de mosquitos vectores

Durante las visitas también se brindan recomendaciones a las familias sobre medidas de prevención que deben mantenerse diariamente en los hogares.

Esta estrategia se complementa con acciones de vigilancia epidemiológica y control vectorial que se llevan adelante en distintas regiones de la provincia, especialmente en zonas donde las condiciones climáticas favorecen la reproducción del mosquito.

Cronograma de descacharrado en la capital

Las jornadas comenzarán a partir de las 8:30 horas en los siguientes sectores:

Lunes 16 de marzo: zona Barrio Malvinas – área del CAPS Malvinas.

Martes 17 de marzo: zona Barrio Aeroclub y Alto Comedero – área del CAPS Eva Perón.

Miércoles 18 de marzo: zona Campo Verde – barrios Ascasubi, Obrero, Campo Verde y Mina Lea.

Jueves 19 de marzo: zona Alto Comedero – barrios IV Etapa Tupac y Bicentenario, sector CIC Copacabana.

Viernes 20 de marzo: zona San Francisco de Álava – barrios Los Ceibos, Cucharita y San Francisco de Álava.

Medidas clave para prevenir el dengue

Las autoridades sanitarias recuerdan que la prevención es fundamental para evitar la proliferación del mosquito. Entre las recomendaciones se destacan:

Eliminar objetos que acumulen agua como latas, botellas, neumáticos o baldes.

Cambiar diariamente el agua de bebederos de animales y floreros.

Limpiar patios, canaletas, rejillas y desagües.

Lavar con cepillo los recipientes que se utilizan para almacenar agua.

Mantener tapados tanques y reservorios.

Cuáles son los síntomas a tener en cuenta

El Dengue puede presentarse con fiebre de 39°C o más, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, ronchas en la piel, náuseas, vómitos, diarrea, cansancio intenso, picazón o sangrado de nariz o encías.

En el caso del Chikungunya, además de síntomas similares al dengue, pueden presentarse dolor abdominal y conjuntivitis.

Ante la aparición de síntomas, las autoridades recomiendan no automedicarse, mantener una adecuada hidratación y acudir al centro de salud más cercano para recibir atención médica.