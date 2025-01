Cuál es el estado de salud de la pareja que fue rescatada en la cascada La Horqueta

Según indicó a nuestro medio Guillermo Cárdenas, a titular del SAME, después del rescate se atendió en el lugar a la pareja y ambos presentaban una hipotermia inicial debido a las inclemencias del tiempo. Además, estaban "agotados físicamente y tenían deshidratación, pero no presentaban ningún tipo de golpes ni lesiones".

Finalmente, sobre el estado que presentaban en el momento que fueron rescatados, el titular del SAME comentó que la pareja "estuvo con miedo todo el tiempo", pero no contaban con un "desajuste psicológico", por ese motivo, no precisaron el apoyo operativo de la parte psicológica del SAME.