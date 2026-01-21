Cuánto cobran las empleadas domésticas en febrero de 2026

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) consolidó estos montos luego del último tramo de incrementos acumulados durante 2025 (1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre) que ya fueron incorporados al salario básico, por lo que no se anunciaron nuevos ajustes específicos para febrero.
Salarios según categoría y modalidad para febrero 2026
Los valores mínimos que deben respetar empleadores y empleadoras, según la modalidad de trabajo y la categoría profesional, son los siguientes:
Categoría Supervisora (coordina y controla tareas de otras trabajadoras):
• Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.961,09 mensuales
• Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.711,97 mensuales
Personal para tareas específicas (cocina, tareas que requieren especialización):
• Con retiro: $3.581,79 por hora / $438.478,51 mensuales
• Sin retiro: $3.926,82 por hora / $488.101,03 mensuales
Tareas generales / caseros (limpieza, mantenimiento general del hogar):
• Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 mensuales
• Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 mensuales
Estos valores representan el piso mínimo legal para el pago de salarios en todo el territorio argentino hasta que se oficialicen nuevos acuerdos paritarios o resoluciones posteriores.
Continuidad del bono y cálculo del sueldo
En los últimos ajustes, además de los incrementos salariales básicos, se decidió incorporar las sumas no remunerativas al sueldo de manera que impactan en el cálculo de aportes, aguinaldo y vacaciones. Esto significa que parte de los pagos extraordinarios que se venían otorgando en 2025 quedó integrada a las escalas de 2026.