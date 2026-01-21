miércoles 21 de enero de 2026

21 de enero de 2026 - 21:02
¿Cuánto gasta el jujeño para llenar el changuito del súper?

Salimos a preguntar a la calle cuanto gasta en el supermercado el jujeño y las respuestas fueron diversas. Mirá el promedio y cómo fue cambiando.

Por  Victoria Marín
En la calle, la primera respuesta fue contundente: “Más vale ni hablar de eso, cada día es peor”, resumió una vecina al ser consultada sobre cuánto gasta en el súper.

Lo que dicen los bolsillos: de $80 mil semanales a $500 mil mensuales

Las cifras que mencionan los jujeños muestran montos elevados y una gran dispersión, pero con un piso que llama la atención.

Una mujer contó que, por falta de tiempo para cocinar, su grupo familiar termina gastando entre 600 y 700 mil pesos mensuales en comida, sumando delivery y súper. Además, explicó que hace dos compras grandes al mes de alrededor de 290 a 300 mil pesos, cuidando algunas marcas y bajando a las opciones más baratas en otros productos.

Otra entrevistada fue clara: “No compro nunca lleno, voy comprando de a poco lo que necesito”, describiendo una modalidad de compra fragmentada que convierte la vieja “compra del mes” en varias visitas semanales al súper o al almacén.

tarjeta de credito compras.jpg

Un señor mencionó que su familia de tres personas gasta entre 80 y 100 mil pesos por semana, es decir, cerca de 400 mil pesos mensuales, buscando ofertas, descuentos y cortes de carne más económicos para abaratar la boleta final.

Otra vecina afirmó que no hace una sola compra grande, sino varias a lo largo del mes, y estimó que terminaría superando los 200 mil pesos mensuales, siendo soltera y sin hijos.

Finalmente, una mujer sostuvo que gasta unos 500 mil pesos por mes para llenar el changuito de una familia de tres, eligiendo marcas “término medio” y reconociendo que últimamente se está limitando mucho más por los precios y otros gastos del hogar.

Cuáles son las estrategias en las compras

Frente a esta realidad, los jujeños ajustan el changuito como pueden. Muchos eligen hacer compras chicas y más frecuentes, para “ir piloteando” según el ingreso disponible y las ofertas de la semana. Otros alternan marcas, mantienen solo algunas “de siempre” y en el resto optan por segundas y terceras líneas, incluso en productos sensibles como lácteos o limpieza.

También se vuelve habitual recorrer varias góndolas y locales buscando promociones, rebajas en carne, combos o segundas unidades con descuento, algo que se repite en todo el país.

