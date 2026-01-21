¿Cuánto gasta el jujeño para llenar el changuito del súper?

Lo que gasta el jujeño para llenar el changuito en el super.

Salir al súper en San Salvador de Jujuy se convirtió en un cálculo fino entre precios, marcas y promociones. La inflación anual de 2025 , que en la provincia rondó el 31,3% con fuerte impacto en alimentos, encareció de forma sostenida la canasta del changuito jujeño .

Datos. La inflación en Jujuy durante el 2025 fue de 31,3%

En la calle, la primera respuesta fue contundente: “Más vale ni hablar de eso, cada día es peor”, resumió una vecina al ser consultada sobre cuánto gasta en el súper.

Las cifras que mencionan los jujeños muestran montos elevados y una gran dispersión, pero con un piso que llama la atención.

Una mujer contó que, por falta de tiempo para cocinar, su grupo familiar termina gastando entre 600 y 700 mil pesos mensuales en comida, sumando delivery y súper. Además, explicó que hace dos compras grandes al mes de alrededor de 290 a 300 mil pesos, cuidando algunas marcas y bajando a las opciones más baratas en otros productos.

Otra entrevistada fue clara: “No compro nunca lleno, voy comprando de a poco lo que necesito”, describiendo una modalidad de compra fragmentada que convierte la vieja “compra del mes” en varias visitas semanales al súper o al almacén.

Un señor mencionó que su familia de tres personas gasta entre 80 y 100 mil pesos por semana, es decir, cerca de 400 mil pesos mensuales, buscando ofertas, descuentos y cortes de carne más económicos para abaratar la boleta final.

Otra vecina afirmó que no hace una sola compra grande, sino varias a lo largo del mes, y estimó que terminaría superando los 200 mil pesos mensuales, siendo soltera y sin hijos.

Finalmente, una mujer sostuvo que gasta unos 500 mil pesos por mes para llenar el changuito de una familia de tres, eligiendo marcas “término medio” y reconociendo que últimamente se está limitando mucho más por los precios y otros gastos del hogar.

Cuáles son las estrategias en las compras

Frente a esta realidad, los jujeños ajustan el changuito como pueden. Muchos eligen hacer compras chicas y más frecuentes, para “ir piloteando” según el ingreso disponible y las ofertas de la semana. Otros alternan marcas, mantienen solo algunas “de siempre” y en el resto optan por segundas y terceras líneas, incluso en productos sensibles como lácteos o limpieza.

También se vuelve habitual recorrer varias góndolas y locales buscando promociones, rebajas en carne, combos o segundas unidades con descuento, algo que se repite en todo el país.