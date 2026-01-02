viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 16:55
Viajes.

Demoras y cancelaciones de vuelos: qué servicios desde y hacia Jujuy se vieron afectados

En pleno recambio turístico por las vacaciones de verano, registran demoras y cancelaciones en vuelos. Conocé cómo impacta en trayectos que conectan Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Demoras y cancelaciones desde y hacia Jujuy (Foto ilustrativa)

Demoras y cancelaciones desde y hacia Jujuy (Foto ilustrativa)

La situación generó malestar entre los pasajeros y tuvo impacto directo en los vuelos con conexión a Jujuy, donde varios servicios sufrieron modificaciones en sus horarios habituales.

Según la información disponible durante la tarde de este viernes, se contabilizaron decenas de vuelos demorados y al menos tres cancelaciones en Aeroparque, en su mayoría correspondientes a servicios de cabotaje. Aunque las aerolíneas habían informado algunos cambios de manera previa, muchos pasajeros se enteraron recién al llegar al aeropuerto, lo que incrementó la tensión en la terminal aérea.

Vuelos que salen desde Jujuy

Desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, los servicios programados para este viernes 2 y el sábado 3 de enero mostraron un escenario mixto. Durante la jornada del viernes, un vuelo de Flybondi con destino a Aeroparque despegó con demora, mientras que otros servicios de Aerolíneas Argentinas hacia Aeroparque y Ezeiza se mantuvieron en horario.

Para el sábado 3 de enero, se confirmó la cancelación de un vuelo de Flybondi con destino a Aeroparque, previsto para la tarde, mientras que el resto de los servicios figura, hasta el momento, como programado.

De todas maneras, desde el aeropuerto recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse.

Vuelos desde Jujuy

Vuelos que llegan a Jujuy

Este viernes se registró un arribo con demora desde Aeroparque, mientras que otros servicios permanecían programados respetando el horario previsto.

Para el sábado, uno de los vuelos que debía llegar a Jujuy desde Ezeiza fue cancelado, generando complicaciones para quienes tenían previsto arribar a la provincia en esa franja horaria. El resto de los servicios desde Aeroparque figura como programado, aunque sujeto a posibles cambios.

Vuelos con destino Jujuy

Malestar entre los pasajeros y falta de información oficial

En Aeroparque, el clima fue de malestar generalizado. Varios pasajeros manifestaron que no recibieron explicaciones claras sobre los motivos de las demoras, más allá de las notificaciones por mail o WhatsApp que, en algunos casos, llegaron con poca anticipación.

Si bien algunas personas destacaron el uso de aplicaciones para seguir el estado de los vuelos, otras señalaron que la información fue insuficiente, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de familias que viajan por vacaciones.

