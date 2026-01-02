Demoras y cancelaciones de vuelos: qué servicios desde y hacia Jujuy se vieron afectados

En el inicio de enero, y en un contexto de alto movimiento por las vacaciones, se registraron importantes demoras y cancelaciones vuelos desde el Aeroparque Jorge Newbery.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
En pleno recambio turístico por las vacaciones de verano, registran demoras y cancelaciones en vuelos. Conocé cómo impacta en trayectos que conectan Jujuy.
En el inicio de enero, y en un contexto de alto movimiento por las vacaciones, se registraron importantes demoras y cancelaciones vuelos desde el Aeroparque Jorge Newbery.
La situación generó malestar entre los pasajeros y tuvo impacto directo en los vuelos con conexión a Jujuy, donde varios servicios sufrieron modificaciones en sus horarios habituales.
Según la información disponible durante la tarde de este viernes, se contabilizaron decenas de vuelos demorados y al menos tres cancelaciones en Aeroparque, en su mayoría correspondientes a servicios de cabotaje. Aunque las aerolíneas habían informado algunos cambios de manera previa, muchos pasajeros se enteraron recién al llegar al aeropuerto, lo que incrementó la tensión en la terminal aérea.
Desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, los servicios programados para este viernes 2 y el sábado 3 de enero mostraron un escenario mixto. Durante la jornada del viernes, un vuelo de Flybondi con destino a Aeroparque despegó con demora, mientras que otros servicios de Aerolíneas Argentinas hacia Aeroparque y Ezeiza se mantuvieron en horario.
Para el sábado 3 de enero, se confirmó la cancelación de un vuelo de Flybondi con destino a Aeroparque, previsto para la tarde, mientras que el resto de los servicios figura, hasta el momento, como programado.
De todas maneras, desde el aeropuerto recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse.
Este viernes se registró un arribo con demora desde Aeroparque, mientras que otros servicios permanecían programados respetando el horario previsto.
Para el sábado, uno de los vuelos que debía llegar a Jujuy desde Ezeiza fue cancelado, generando complicaciones para quienes tenían previsto arribar a la provincia en esa franja horaria. El resto de los servicios desde Aeroparque figura como programado, aunque sujeto a posibles cambios.
En Aeroparque, el clima fue de malestar generalizado. Varios pasajeros manifestaron que no recibieron explicaciones claras sobre los motivos de las demoras, más allá de las notificaciones por mail o WhatsApp que, en algunos casos, llegaron con poca anticipación.
Si bien algunas personas destacaron el uso de aplicaciones para seguir el estado de los vuelos, otras señalaron que la información fue insuficiente, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de familias que viajan por vacaciones.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.