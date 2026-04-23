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23 de abril de 2026 - 10:20
Jujuy.

Desaparecieron dos menores en Jujuy y activaron un operativo de búsqueda

Dos adolescentes de 14 y 15 años desaparecieron en la provincia de Jujuy y son intensamente buscadas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
personas desaparecidas jujuy

Dos jóvenes jujeñas son intensamente buscadas en la provincia de Jujuy por lo que se activaron los protocolos correspondientes. Una de las menores es de San Salvador de Jujuy, mientras que la otra tiene domicilio en San Pedro.

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Tatiana Alejandra del Carmen Vega

Tiene 13 años, vive en San Pedro de Jujuy y desapareció el 22 de abril, mismo día que se llevó a cabo la denuncia en la Policía de la Provincia. Tatiana es de contextura física delgada, tez morocha, cabello corto, mide aproximadamente 1,60, y en el momento de su desaparición vestía pantalones anchos negro, zapatillas blancas, campera color gris con líneas rosadas en los brazos.

Tatiana Alejandra del Carmen Vega

Zaira Kiara Nahir Peralta

Tiene 15 años, vive en San Salvador de Jujuy y su desaparición data del 20 de abril. Su estatura es 1,50 m y es de contextura física robusta, tez morena, cabello con flequillo largo de color negro. En el momento de su desaparición vestía pantalón negro, buzo liso color negro y zapatillas negras.

Zaira Kiara Nahir Peralta

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