El Aeropuerto Internacional de Jujuy Gobernador Horacio Guzmán realizó este miércoles un ejercicio práctico de emergencia que representó la salida de pista de una aeronave con 200 pasajeros. La actividad reunió a organismos aeroportuarios y servicios provinciales de seguridad y asistencia.
La práctica tuvo como objetivo evaluar la capacidad de respuesta de los distintos equipos, comprobar la coordinación entre las instituciones participantes y mantener los estándares internacionales de seguridad exigidos para las terminales aéreas. Explicaron que no se trató de un simulacro, sino de un ejercicio desarrollado directamente sobre el terreno.
Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy
Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy
Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy
Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy
El escenario representó a una aeronave que se salía de la pista y atravesaba los límites de la terminal aérea, con 200 pasajeros que debían ser asistidos por los equipos participantes como SAME, Bomberos y Defensa Civil.
Los organismos que participaron del operativo
La primera intervención estuvo a cargo de los servicios propios del aeropuerto: Bomberos Aeronáuticos, Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal operativo de la terminal. Luego se incorporaron Defensa Civil, el SAME, Bomberos y la Policía de la Provincia, organismos que actúan ante emergencias de gran magnitud.
El despliegue se extendió entre el sector aeroportuario y el ingreso a la ciudad de Perico. Durante la actividad se observó movimiento de ambulancias, vehículos de emergencia y personal especializado.
Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy
Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy
Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy
Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy
Una práctica para reducir riesgos
Este tipo de ejercicios forma parte de las normas internacionales de seguridad y se realiza en terminales aéreas de distintos puntos del mundo. La fecha fue definida en coordinación con los servicios provinciales que participaron del procedimiento, teniendo en cuenta la disponibilidad de cada organismo. La actividad permitió analizar el funcionamiento de los protocolos y detectar eventuales aspectos que deban ajustarse en futuros operativos.
La actividad no afectó los vuelos comerciales en el Aeropuerto
El ejercicio se llevó adelante en una franja horaria en la que no había vuelos comerciales programados, por lo que no se modificaron las partidas ni los arribos previstos. La terminal permaneció operativa y disponible para recibir eventuales vuelos oficiales, sanitarios u hospitalarios durante el desarrollo de la práctica.
Desde el aeropuerto habían solicitado previamente a la comunidad no alarmarse por el movimiento de ambulancias, vehículos y equipos de emergencia, debido a que todo formaba parte de una actividad planificada.
Proyecto nuevo - 2026-06-24T153730.033
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.