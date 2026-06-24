miércoles 24 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de junio de 2026 - 15:47
Jujuy.

Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy

La práctica en el Aeropuerto de Jujuy representó la salida de pista de una aeronave con 200 pasajeros y movilizó a organismos aeroportuarios y provinciales.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Ejerciciode emergencia en el Aeropuerto de Jujuy&nbsp;

Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy 

Lee además
Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido
Policiales.

Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido
amenazas de bomba en el aeropuerto de jujuy: un experto advierte que siempre se deben tomar como verdaderas
Protocolo.

Amenazas de bomba en el aeropuerto de Jujuy: un experto advierte que "siempre se deben tomar como verdaderas"

La práctica tuvo como objetivo evaluar la capacidad de respuesta de los distintos equipos, comprobar la coordinación entre las instituciones participantes y mantener los estándares internacionales de seguridad exigidos para las terminales aéreas. Explicaron que no se trató de un simulacro, sino de un ejercicio desarrollado directamente sobre el terreno.

Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy
Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy

Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy

Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy
Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy

Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy

El escenario representó a una aeronave que se salía de la pista y atravesaba los límites de la terminal aérea, con 200 pasajeros que debían ser asistidos por los equipos participantes como SAME, Bomberos y Defensa Civil.

Los organismos que participaron del operativo

La primera intervención estuvo a cargo de los servicios propios del aeropuerto: Bomberos Aeronáuticos, Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal operativo de la terminal. Luego se incorporaron Defensa Civil, el SAME, Bomberos y la Policía de la Provincia, organismos que actúan ante emergencias de gran magnitud.

El despliegue se extendió entre el sector aeroportuario y el ingreso a la ciudad de Perico. Durante la actividad se observó movimiento de ambulancias, vehículos de emergencia y personal especializado.

Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy
Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy

Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy

Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy
Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy

Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy

Una práctica para reducir riesgos

Este tipo de ejercicios forma parte de las normas internacionales de seguridad y se realiza en terminales aéreas de distintos puntos del mundo. La fecha fue definida en coordinación con los servicios provinciales que participaron del procedimiento, teniendo en cuenta la disponibilidad de cada organismo. La actividad permitió analizar el funcionamiento de los protocolos y detectar eventuales aspectos que deban ajustarse en futuros operativos.

La actividad no afectó los vuelos comerciales en el Aeropuerto

El ejercicio se llevó adelante en una franja horaria en la que no había vuelos comerciales programados, por lo que no se modificaron las partidas ni los arribos previstos. La terminal permaneció operativa y disponible para recibir eventuales vuelos oficiales, sanitarios u hospitalarios durante el desarrollo de la práctica.

Desde el aeropuerto habían solicitado previamente a la comunidad no alarmarse por el movimiento de ambulancias, vehículos y equipos de emergencia, debido a que todo formaba parte de una actividad planificada.

Proyecto nuevo - 2026-06-24T153730.033

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Otra amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: hay un detenido

Amenazas de bomba en el aeropuerto de Jujuy: un experto advierte que "siempre se deben tomar como verdaderas"

Dos amenazas en Jujuy en 48 horas: por qué no se puede decir la palabra bomba en aeropuertos

Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy con 200 pasajeros

Frío extremo en Jujuy: piden ayuda para hacer cuchas para perros callejeros

Lo que se lee ahora
cuando son las vacaciones de invierno 2026 en jujuy
Jujuy.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

La nieve llegó a Yala y pintó de blanco el pueblo.
Tiempo.

Jujuy sigue bajo alerta por frío extremo: se esperan temperaturas bajo cero

Presunto femicidio en Alto Comedero: Llegó desesperado gritando, fue el relato de una testigo video
Policiales.

Presunto femicidio en Alto Comedero: "Llegó desesperado gritando", fue el relato de una testigo

Cochinoca seprepara para la tradicional quema de los pecados (Archivo) video
Jujuy.

Cochinoca se prepara para la tradicional quema de los pecados

El violento hecho ocurrió durante la noche del martes en una vivienda del sector Aeroparque, en Alto Comedero. Un hombre de 35 años permanece detenido.  video
Policial.

Presunto femicidio en Alto Comedero: asesinaron a una mujer y detuvieron a un hombre

Día más argentino.
Oid Mortales.

¿Por qué el 24 de junio se considera el día más argentino?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel