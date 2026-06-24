El Aeropuerto Internacional de Jujuy Gobernador Horacio Guzmán realizó este miércoles un ejercicio práctico de emergencia que representó la salida de pista de una aeronave con 200 pasajeros . La actividad reunió a organismos aeroportuarios y servicios provinciales de seguridad y asistencia.

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La práctica tuvo como objetivo evaluar la capacidad de respuesta de los distintos equipos , comprobar la coordinación entre las instituciones participantes y mantener los estándares internacionales de seguridad exigidos para las terminales aéreas. Explicaron que no se trató de un simulacro, sino de un ejercicio desarrollado directamente sobre el terreno.

El escenario representó a una aeronave que se salía de la pista y atravesaba los límites de la terminal aérea, con 200 pasajeros que debían ser asistidos por los equipos participantes como SAME, Bomberos y Defensa Civil.

Los organismos que participaron del operativo

La primera intervención estuvo a cargo de los servicios propios del aeropuerto: Bomberos Aeronáuticos, Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal operativo de la terminal. Luego se incorporaron Defensa Civil, el SAME, Bomberos y la Policía de la Provincia, organismos que actúan ante emergencias de gran magnitud.

El despliegue se extendió entre el sector aeroportuario y el ingreso a la ciudad de Perico. Durante la actividad se observó movimiento de ambulancias, vehículos de emergencia y personal especializado.

Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy

Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy Ejercicio de emergencia en el Aeropuerto de Jujuy

Una práctica para reducir riesgos

Este tipo de ejercicios forma parte de las normas internacionales de seguridad y se realiza en terminales aéreas de distintos puntos del mundo. La fecha fue definida en coordinación con los servicios provinciales que participaron del procedimiento, teniendo en cuenta la disponibilidad de cada organismo. La actividad permitió analizar el funcionamiento de los protocolos y detectar eventuales aspectos que deban ajustarse en futuros operativos.

La actividad no afectó los vuelos comerciales en el Aeropuerto

El ejercicio se llevó adelante en una franja horaria en la que no había vuelos comerciales programados, por lo que no se modificaron las partidas ni los arribos previstos. La terminal permaneció operativa y disponible para recibir eventuales vuelos oficiales, sanitarios u hospitalarios durante el desarrollo de la práctica.

Desde el aeropuerto habían solicitado previamente a la comunidad no alarmarse por el movimiento de ambulancias, vehículos y equipos de emergencia, debido a que todo formaba parte de una actividad planificada.