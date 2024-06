El calvario de Pablo: es ciego y sufrió un grave robo

"No duerme, se siente inseguro, quiere irse de la casa", dijo y agregó que viven en el barrio Florida de la ciudad de Palpalá, "no somos la única familia que sufrió esto, ya se sabe quienes son pero nadie hace nada. Además de ser un daño material, es un daño psicológico muy grande".

La madre también destacó que Pablo tiene un hermano mellizo que posee una discapacidad motora y que "yo soy la que provee en el hogar. Tengo que salir a trabajar y a raíz de esto no puedo porque no tengo el dinero para asegurar la casa", comentó.

"Tengo mucho miedo"

Por su parte, Pablo sostuvo que "es un teclado que es caro y no tenemos plata para comprarlo. Que alguien lo arrebate da mucha impotencia y bronca, es muy triste lo que nos pasó".

Asimismo, habló de su superación día a día, "yo nunca me quedé, siempre quise salir adelante a pesar de que me quedé ciego. Tengo buenas notas en la escuela, no me llevo ninguna materia".

"Tengo mucho miedo, llegamos de la escuela y estaba todo roto. Al saber eso, nos da mucho miedo, no me siento seguro porque nos pueden volver a reventar la puerta y golpearnos a nosotros", finalizó.

Para poder colaborar con Pablo y su familia, comunicarse con ellos, el teléfono es: 3886135041.

Es ciego y sufrió un grave robo

