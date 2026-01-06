El estado de las rutas en Jujuy: hay cuatro cortes totales

Rutas intransitables (Foto de archivo).

Se conoció el estado actualizado de las rutas este lunes 6 de enero en la provincia de Jujuy, donde hay cuatro tramos totalmente intransitables debido a crecidas de ríos y múltiples caminos habilitados solo con precaución.

El relevamiento detalla que las intensas lluvias registradas en distintas regiones generaron cortes totales, acumulación de sedimentos y daños en la calzada, lo que obliga a extremar cuidados y respetar las indicaciones del personal de seguridad vial.

Solicitan a los conductores evitar desplazamientos innecesarios hacia las zonas afectadas y mantenerse informados antes de emprender viajes de media y larga distancia dentro del territorio provincial.

Las cuatro rutas intransitables en Jujuy Según el parte oficial, cuatro tramos permanecen completamente cortados al tránsito por crecida de ríos:

Ruta Provincial 73 , localidad de Palca de Aparzo , por desborde del río.

, localidad de , por desborde del río. Ruta Provincial 73 , en el tramo Valle Colorado – Santa Ana , también afectada por la crecida.

, en el tramo , también afectada por la crecida. Ruta Nacional 40 , a la altura del río San Juan de Oro , con corte total por acumulación de agua.

, a la altura del , con corte total por acumulación de agua. Ruta Provincial 7, entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi, con tránsito interrumpido por crecida. En estos sectores no se permite la circulación vehicular bajo ningún concepto hasta nuevo aviso, debido al riesgo que representan las condiciones actuales. Caminos transitables con precaución Además de los cortes totales, el informe indica numerosos tramos habilitados con precaución, por presencia de arena, baches, cortes parciales o desvíos obligatorios: Ruta Nacional 52 km 185 , con acumulación de arena sobre la calzada.

, con acumulación de arena sobre la calzada. Ruta Provincial 83 , en el tramo Pampichuela – Valle Grande .

, en el tramo . Ruta Nacional 34 , km 1159, acceso norte a San Pedro , con desvío por obra de duplicación de calzada.

, km 1159, acceso norte a , con desvío por obra de duplicación de calzada. Ruta Nacional 34 , entre RP 43 y RP 61 , a la altura de Los Manantiales , con desvíos señalizados.

, entre , a la altura de , con desvíos señalizados. Ruta Nacional 52 , desde Salinas Grandes hasta empalme con RP 70 , con presencia de baches.

, desde hasta empalme con , con presencia de baches. Ruta Provincial 79 , desde El Moreno hasta empalme con RN 51 – Salta .

, desde hasta empalme con . Ruta Provincial 78, desde El Moreno hasta Laguna Colorada, con cortes en distintos sectores. Tramos vecinales y rutas provinciales afectadas El reporte también incluye caminos vecinales y rutas provinciales con circulación condicionada: Camino vecinal desde Santa Catalina hasta El Angosto .

hasta . Ruta Nacional 40 , desde Susques hasta Puesto Sey .

, desde hasta . Ruta Nacional 40 , a la altura de Ciénaga de Paicone , departamento Santa Catalina.

, a la altura de , departamento Santa Catalina. Ruta Provincial 78 , desde Colorado hasta Paraje Tuska .

, desde hasta . Ruta Provincial 13 , localidad de Iturbe .

, localidad de . Ruta Provincial 4 , a la altura del Arroyo Las Peras .

, a la altura del . Ruta Provincial 70 , desde RN 52 hasta RN 51 – Salta (km 34, 38 y 40).

, desde hasta (km 34, 38 y 40). Ruta Provincial 70B , desde RN 52 hasta RN 51 – Salta (km 15 y 53).

, desde hasta (km 15 y 53). Ruta Provincial 19, a la altura de Normenta, departamento Ledesma.

