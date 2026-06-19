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19 de junio de 2026 - 10:32
Jujuy.

Encuesta por Día del Padre: ¿Cuántas veces al día le escribís?

Este domingo se celebra el Día del Padre y les preguntamos a los jujeños cuántas veces al día le escriben a su papá. Hubo respuestas de todo tipo.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Encuesta por Día del Padre: ¿Cuántas veces al día le escribís?

Encuesta por Día del Padre: ¿Cuántas veces al día le escribís?

Ante la llegada del Día del Padre, que se celebrará este domingo 21 de junio en todo el país, salimos a la calle a encuestar a los jujeños para saber cuántas veces al día le escriben a su papá. Entre mensajes diarios, llamadas semanales y encuentros presenciales, las respuestas mostraron que el afecto no siempre se mide por la cantidad de mensajes enviados.

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Los que escriben todos los días

Varios de los consultados aseguraron que mantienen contacto diario con sus padres. Algunos admitieron que los mensajes sirven tanto para pedir ayuda como para preguntar cómo están.

"Todos los días le mando un mensaje", comentó uno de los entrevistados. Otro contó que además de escribirle frecuentemente ya tiene preparado un regalo para este domingo: un perfume para su papá, a quien definió como una persona fundamental en su vida.

También hubo quienes destacaron que las conversaciones cotidianas forman parte de una rutina. Desde un simple "buen día" hasta mensajes durante toda la jornada, el celular se convirtió en una herramienta para mantener vivo el vínculo familiar.

La distancia, un desafío para mantenerse en contacto

Entre las respuestas apareció una realidad cada vez más común: hijos que viven lejos de sus padres.

Una joven relató que actualmente reside en San Salvador de Jujuy, mientras que su padre permanece en San Pedro. Esa distancia hace que no puedan comunicarse tan seguido como les gustaría.

"Debería hacerlo más seguido", reconoció, aunque también admitió que la rutina y las obligaciones diarias muchas veces dificultan encontrar el momento para llamar o escribir.

Cuando no hacen falta tantos mensajes

No todos consideran que la frecuencia de los mensajes sea determinante para demostrar afecto.

Algunos entrevistados explicaron que mantienen largas conversaciones telefónicas o encuentros presenciales que compensan la falta de mensajes diarios.

"Yo creo que no hace falta porque siempre hacemos llamadas muy largas", señaló uno de los participantes. Otro comentó que suele ver a su padre una vez por semana y compartir gran parte del día con él, por lo que la comunicación digital pasa a un segundo plano.

Asimismo, quienes viven con sus padres reconocieron que utilizan poco el teléfono para comunicarse con ellos, ya que el contacto es permanente dentro del hogar.

Los saludos para el domingo

La encuesta también dejó espacio para los mensajes especiales de cara al Día del Padre.

"Te quiero mucho y lo extraño", expresó uno de los participantes. Otros aprovecharon para enviar saludos y deseos de felicidad para la jornada del domingo.

"Feliz día, pa", "Que la pases lindo" y "Espero que estés acompañado de todos nosotros" fueron algunas de las frases que resumieron el cariño de los jujeños hacia sus padres.

Más allá del celular

Las respuestas reflejaron que no existe una única forma de mantener el vínculo entre padres e hijos. Mientras algunos recurren a WhatsApp varias veces al día, otros prefieren las llamadas, los encuentros cara a cara o simplemente compartir tiempo juntos.

En vísperas de una fecha tan especial, la encuesta dejó una conclusión clara: más allá de la frecuencia de los mensajes, lo importante sigue siendo encontrar la manera de estar presentes y hacerles saber a los padres cuánto se los quiere.

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