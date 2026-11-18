Desinfección. El Ascensor Urbano 2 de Jujuy estará fuera de servicio este fin de semana

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica ( EPOC ) es la tercera causa de muerte en el mundo. En la Argentina afecta al 14,5% de los mayores de 40 años —más de 2,3 millones de personas—, pero el 77% desconoce su diagnóstico . En el marco del Día Mundial de la EPOC, especialistas advierten sobre el riesgo de naturalizar los primeros síntomas.

“El cuadro suele avanzar de forma silenciosa. Quien comienza a agitarse al subir escaleras o cargar peso suele atribuirlo a la edad, al sedentarismo o a los kilos de más. De manera casi imperceptible, las personas reducen su actividad para no fatigarse, mientras la función pulmonar continúa en declive. A este retraso se suma otro dato crítico: el estudio nacional EPOC.AR reveló un 60% de error diagnóstico cuando la sospecha se basa únicamente en los síntomas clínicos”, explicó el Dr. Juan Ignacio Etchevest, director médico del Centro Médico Santa Fe, de OSPEDYC.

La historia de la medicina ofrece una pista fundamental: durante siglos, las afecciones pulmonares crónicas estuvieron ligadas a ciertos oficios. El caso de los mineros y su exposición al polvo de carbón demostró que el daño respiratorio no dependía sólo del cigarrillo, sino también del entorno. “Hoy la evidencia lo ratifica", comentó Etchevest, y continuó: “en nuestro país, 1 de cada 5 personas con EPOC nunca fumó. El humo de leña o carbón en espacios mal ventilados, la contaminación ambiental y la inhalación prolongada de polvos o sustancias químicas en industrias, obras y el agro dañan directamente el tejido pulmonar.”

La confirmación requiere una espirometría: una prueba sencilla y ambulatoria en la que el paciente sopla en una boquilla para medir la capacidad y velocidad de sus pulmones. Detectarla en etapas iniciales permite frenar el deterioro mediante inhaladores, rehabilitación, pautas de actividad física y vacunación antigripal y antineumocócica.

La recomendación médica es pedir una evaluación pulmonar a partir de los 40 años si existe agitación ante esfuerzos habituales, tos o flema la mayor parte de los días, antecedentes de tabaquismo (activo o pasivo) o exposición frecuente a humos y sustancias irritantes.

“Muchas personas llegan al consultorio cuando la falta de aire ya condiciona sus rutinas, tras años de creer que era simplemente la edad. Una espirometría a tiempo cambia por completo la evolución de la enfermedad”, finalizó el Dr. Etchevest.

Acerca de OSPEDYC

OSPEDYC es una obra social de alcance nacional, con origen en UTEDYC, que brinda cobertura médica integral a más de 120.000 personas en todo el país a través de una red que incluye 10 Centros Médicos Propios. Además de su labor asistencial, desarrolla contenidos de salud elaborados junto a equipos médicos y profesionales especializados, con foco en la prevención, el diagnóstico temprano y el autocuidado, con el objetivo de acercar información clara y confiable a la comunidad. Más información en: www.ospedyc.org.ar