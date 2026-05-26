Esta semana tendremos poco sol y mínimas por debajo de los 10ºC en Jujuy

El frío seguirá presente en Jujuy durante toda la semana , con jornadas mayormente nubladas, presencia de neblina durante las mañanas y temperaturas mínimas que se mantendrán por debajo de los 10°C en gran parte de los próximos días, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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De acuerdo a los datos publicados para San Salvador de Jujuy y zonas cercanas, las mañanas continuarán siendo frías, mientras que las máximas irán en ascenso de manera gradual hacia el fin de semana.

Para este martes, el SMN informó una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 15°C. Durante las primeras horas del día se registró cielo cubierto con neblina y una humedad del 86%, además de vientos leves del sector noroeste.

Las condiciones de poca visibilidad y nubosidad persistirían durante gran parte de la jornada, con escasa presencia de sol.

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días

El pronóstico extendido anticipa mañanas frías hasta al menos el viernes. Para el miércoles se espera una mínima de 6°C y una máxima de 18°C, mientras que el jueves la temperatura oscilará entre los 8°C y los 19°C.

En tanto, el viernes se prevé una mejora paulatina en las máximas, que llegarían a los 21°C, aunque las primeras horas del día seguirán siendo frescas con una mínima de 10°C.

Fin de semana con temperaturas más agradables

De cara al sábado y domingo, las máximas se mantendrían alrededor de los 21°C, aunque las mínimas continuarán bajas, entre los 11°C y 13°C.

Para el lunes, el SMN pronostica una máxima de 24°C, siendo el día más templado de la semana hasta el momento.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas

Ante el descenso térmico durante las mañanas y noches, recomiendan mantener los cuidados habituales: abrigarse adecuadamente, ventilar los ambientes calefaccionados y prestar atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.