lunes 10 de noviembre de 2025

10 de noviembre de 2025 - 18:43
Educación.

Este miércoles será el Operativo Aprender 2025 destinado a alumnos de 6° grado

El operativo se llevará a cabo en todo el país y en Jujuy son 13.400 los alumnos que serán evaluados en Lengua y Matemática.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Operativo Aprender (Foto ilustrativa)

Operativo Aprender (Foto ilustrativa)

Este miércoles 12 de noviembre se realizará en todo el país el Operativo Nacional de Evaluación Aprender 2025, dirigido a estudiantes de 6° año del nivel primario, y en Jujuy alcanzará a 13.400 alumnos de 381 escuelas distribuidas en todo el territorio provincial.

La jornada se desarrollará sin suspensión de clases, ya que la evaluación se toma dentro del horario escolar habitual.

Aprender es un dispositivo nacional de evaluación estandarizada que busca conocer los niveles de aprendizaje de las y los estudiantes, así como obtener información sobre los contextos en los que estudian. Sus resultados son una herramienta clave para que los ministerios, las escuelas y los docentes puedan analizar, reflexionar y tomar decisiones orientadas a mejorar la enseñanza y los aprendizajes.

Operativo Aprender
El Operativo Aprender ser&aacute; para estudiantes de 6to grado de todo el pa&iacute;s.

El Operativo Aprender será para estudiantes de 6to grado de todo el país.

Durante la jornada, los estudiantes completarán tres cuadernillos: uno de Lengua, otro de Matemática y un Cuestionario del estudiante, donde se les consulta sobre sus experiencias educativas, hábitos y condiciones de estudio. Todas las respuestas son anónimas.

A la par, los docentes de las secciones evaluadas responderán el Cuestionario del docente, que releva información sobre formación y estrategias de enseñanza; y los equipos directivos completarán el Cuestionario del directivo, con datos sobre la gestión escolar, recursos e intervenciones pedagógicas. Con este mapa completo, el operativo permitirá contar con evidencia actualizada sobre la situación del sistema educativo jujeño y nacional.

