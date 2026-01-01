Fuerte choque en la Cuesta de Bárcena deja a varias personas heridas

Fuerte choque en Barcena sobre ruta 9

Un choque ocurrió durante la tarde del jueves 1 de enero de 2026 sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1728, en la localidad jujeña de Bárcena. El hecho que involucró a varios vehículos, dejó varias personas heridas y generó un corte total momentáneo en ambos sentidos de circulación.

El siniestro y los primeros datos El siniestro vial se registró en horas de la tarde, en un tramo muy transitado de la Ruta 9. Según la información inicial, los vehículos colisionaron por causas que aún se investigan. El impacto obligó a detener por completo el tránsito para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Testigos que circulaban por el sector alertaron a las autoridades, lo que permitió una rápida llegada de ambulancias y móviles policiales. La presencia de heridos activó el protocolo sanitario previsto para este tipo de situaciones.

Choque en Bárcena Heridos y operativo sanitario Personal del SAME Jujuy brindó atención médica en el lugar a las personas afectadas. Los heridos recibieron las primeras curaciones sobre la ruta y, en algunos casos, fueron trasladados a centros de salud para controles más complejos.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre la cantidad exacta de heridos ni sobre la gravedad de las lesiones. El operativo sanitario se mantuvo activo mientras continuaban las tareas de seguridad. choque en Barcena Recomendaciones para quienes circulan por la zona Desde Seguridad Vial informaron que los conductores deben transitar con extrema precaución por el sector de Bárcena. Se solicita circular a velocidad reducida, mantener una distancia adecuada de frenado y respetar las señalizaciones viales. El personal apostado en la ruta continúa con la regulación del tránsito hasta normalizar la circulación. Las autoridades recuerdan que este tramo de la Ruta 9 registra un flujo constante de vehículos, en especial durante la temporada de verano.

