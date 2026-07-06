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6 de julio de 2026 - 12:02
Jujuy.

Fundación Sí necesita ayuda para difundir las Residencias Universitarias en el interior de Jujuy

Fundación Sí Jujuy busca que profesores de toda la provincia difundan la convocatoria a las Residencias Universitarias entre alumnos.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
La residencia de la Fundación Sí en Jujuy.

La residencia de la Fundación Sí en Jujuy.

Fundación Sí Jujuy lanzó una convocatoria dirigida a docentes del interior de la provincia con el objetivo de que más estudiantes conozcan el programa de Residencias Universitarias, una iniciativa destinada a jóvenes que finalizan el secundario y desean continuar una carrera terciaria o universitaria, pero necesitan apoyo para poder estudiar lejos de sus localidades.

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La organización explicó que el acompañamiento de los profesores resulta fundamental para que la información llegue a escuelas de toda la provincia, especialmente a aquellas ubicadas en localidades alejadas de los principales centros urbanos.

Por ese motivo, invitó a los docentes a compartir la convocatoria con sus alumnos y alumnas que estén próximos a egresar.

Buscan llegar a todas las escuelas de Jujuy

Desde Fundación Sí remarcaron que muchos jóvenes del interior tienen la intención de continuar sus estudios superiores, pero desconocen la existencia de este programa o no cuentan con la información necesaria para postularse.

La campaña apunta a que los docentes se conviertan en un puente entre la organización y los estudiantes, permitiendo que la convocatoria llegue a la mayor cantidad de escuelas posible.

El objetivo es que ningún joven deje de inscribirse por falta de información.

Convocatoria Fundación Sí.

Convocatoria Fundación Sí.

Qué ofrecen las Residencias Universitarias

El programa de Residencias Universitarias está destinado a estudiantes que, al terminar el secundario, deben trasladarse a otra ciudad para cursar una carrera terciaria o universitaria.

Las residencias ofrecen alojamiento gratuito, comida, apoyo académico y un acompañamiento integral durante toda la trayectoria académica, con el propósito de que los estudiantes puedan acceder, permanecer y finalizar sus estudios.

Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de julio. Los interesados pueden consultar los requisitos y completar el formulario de inscripción a través del sitio web oficial de Fundación Sí: https://inscripciones.fundacionsi.org.ar/

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