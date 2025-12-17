Hasta cuándo van a seguir las altas temperaturas en Jujuy: ¿vuelve la lluvia?

El calor intenso continuará siendo protagonista en la provincia de Jujuy durante los próximos días. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas elevadas se mantendrán al menos hasta el inicio de la próxima semana , con máximas que rondarán o superarán los 30 grados y la probabilidad de tormentas hacia el fin de semana.

De acuerdo a los datos actualizados del SMN, este miércoles la temperatura máxima alcanzará los 26°C, pero a partir del jueves se espera un marcado ascenso térmico. Para ese día, la máxima será de 30°C, mientras que el viernes trepará hasta los 32°C, con mínimas elevadas que oscilarán entre los 17 y 19 grados.

Las condiciones de calor persistirán con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones durante gran parte de la semana.

El sábado y el domingo continuarán las altas temperaturas, con máximas nuevamente cercanas a los 32°C y mínimas que se ubicarán entre los 21 y 23 grados. Sin embargo, el SMN anticipa la probabilidad de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y la noche.

Para el sábado, la probabilidad de precipitaciones se incrementará hacia la noche, mientras que el domingo las tormentas podrían registrarse tanto en la mañana como en horas de la tarde, con valores de probabilidad que oscilarán entre el 10 y el 40%.

¿Cuándo llega el alivio?

El leve descenso de temperatura recién se notaría a partir del lunes, cuando la máxima prevista bajará a 28°C, aunque el calor seguirá siendo significativo. El martes volvería a repuntar, con una máxima estimada de 31°C.

Por el momento, no se prevé un cambio brusco de las condiciones térmicas, por lo que las altas temperaturas continuarán al menos hasta mediados de la próxima semana.

Recomendaciones ante el calor

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, mientras se monitorea la evolución del pronóstico ante la posible llegada de tormentas.