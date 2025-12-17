miércoles 17 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de diciembre de 2025 - 09:48
Extendido.

Hasta cuándo van a seguir las altas temperaturas en Jujuy: ¿vuelve la lluvia?

Las altas temperaturas van a continuar por lo que el clima en Jujuy se va a parecer mucho más al verano. ¿Qué va a pasar con las lluvias?

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Hasta cuándo van a seguir las altas temperaturas en Jujuy: ¿vuelve la lluvia?

Hasta cuándo van a seguir las altas temperaturas en Jujuy: ¿vuelve la lluvia?

Lee además
Llega el último fin de semana XXL del año: cómo va a estar el clima en Jujuy
Descanso.

A qué hora llegan las lluvias: cómo va a estar el clima en Jujuy el fin de semana largo
Bajo alerta amarilla toda la provincia: cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana largo
Extendido.

Bajo alerta amarilla toda la provincia: cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana largo

Jujuy con sol
Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy

Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy

Calor sostenido durante la semana

De acuerdo a los datos actualizados del SMN, este miércoles la temperatura máxima alcanzará los 26°C, pero a partir del jueves se espera un marcado ascenso térmico. Para ese día, la máxima será de 30°C, mientras que el viernes trepará hasta los 32°C, con mínimas elevadas que oscilarán entre los 17 y 19 grados.

Las condiciones de calor persistirán con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones durante gran parte de la semana.

Fin de semana con mucho calor y posibles tormentas

El sábado y el domingo continuarán las altas temperaturas, con máximas nuevamente cercanas a los 32°C y mínimas que se ubicarán entre los 21 y 23 grados. Sin embargo, el SMN anticipa la probabilidad de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y la noche.

Para el sábado, la probabilidad de precipitaciones se incrementará hacia la noche, mientras que el domingo las tormentas podrían registrarse tanto en la mañana como en horas de la tarde, con valores de probabilidad que oscilarán entre el 10 y el 40%.

¿Cuándo llega el alivio?

El leve descenso de temperatura recién se notaría a partir del lunes, cuando la máxima prevista bajará a 28°C, aunque el calor seguirá siendo significativo. El martes volvería a repuntar, con una máxima estimada de 31°C.

Por el momento, no se prevé un cambio brusco de las condiciones térmicas, por lo que las altas temperaturas continuarán al menos hasta mediados de la próxima semana.

Recomendaciones ante el calor

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, mientras se monitorea la evolución del pronóstico ante la posible llegada de tormentas.

Calor
Vuelve el calor a Jujuy.

Vuelve el calor a Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

A qué hora llegan las lluvias: cómo va a estar el clima en Jujuy el fin de semana largo

Bajo alerta amarilla toda la provincia: cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana largo

Cómo sigue el clima en Jujuy para lo que resta del fin de semana largo

Cómo sigue el clima en Jujuy este feriado: extendido para toda la semana

Operativo antinarcótico en El Carmen: allanaron tres casas y detuvieron a tres personas

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
Educación.

Reprogramaron las evaluaciones en escuelas secundarias y superiores de Jujuy: cuándo serán

Por  Federico Franco

Las más leídas

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos
Jujuy.

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos

La autopsia confirmó cómo murió Juan Vanega, el adolescente asesinado en Alto Comedero
Dolor.

La autopsia confirmó cómo murió Juan Vanega, el adolescente asesinado en Alto Comedero

Choque fatal en Ruta Nacional 9: confirmaron que cuatro heridos están en código rojo
Impactante.

Choque fatal en Ruta Nacional 9: confirmaron que cuatro heridos están en código rojo

Una adolescente desaparecida hace tres meses en Buenos Airesapareció en Jujuy (Foto ilustrativa)
Investigación.

Una adolescente desaparecida hace tres meses en Buenos Aires apareció en Jujuy

Juan Vanega, adolescente asesinado en Alto Comedero
Justicia.

Crimen de Juan Vanega: confirmaron que fue "premeditado" y cuál es la carátula de imputación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel