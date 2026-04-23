Hasta cuándo van a seguir las lluvias en Jujuy: qué dice el pronóstico

El mal tiempo continuará presente en San Salvador de Jujuy y alrededores durante gran parte de la semana, según el pronóstico extendido. Las lluvias y tormentas se mantendrán con distinta intensidad , acompañadas por un leve descenso de temperatura y condiciones inestables.

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De acuerdo al pronóstico, las precipitaciones no darán tregua en los próximos días. Para este miércoles 23 de abril se esperan lluvias con una probabilidad cercana al 80%, con acumulaciones moderadas.

El mal tiempo continuará el jueves 24, con probabilidad de lluvias del 50%, mientras que el sábado 25 se intensificarían nuevamente, alcanzando un 70% de probabilidad.

El domingo 26 aparece como el día más inestable del período, con un 90% de probabilidad de precipitaciones y mayores acumulados. Incluso el lunes 27 persistirán las lluvias, con un 80%, lo que confirma una seguidilla de jornadas con condiciones adversas.

Recién hacia el martes 28 se espera una mejora parcial, con una disminución en la probabilidad de lluvias al 40%, marcando una tendencia hacia condiciones más estables.

Temperaturas variables y ambiente fresco

En paralelo a las lluvias, las temperaturas se mantendrán relativamente bajas, con máximas moderadas y mínimas frescas, especialmente durante las jornadas con mayor nubosidad.

Las condiciones húmedas y la falta de sol pleno contribuirán a mantener una sensación térmica inferior a la temperatura real en varios momentos del día.

Pronóstico extendido: detalle de temperaturas