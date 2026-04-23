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23 de abril de 2026 - 10:34
Jujuy.

Hasta cuándo van a seguir las lluvias en Jujuy: qué dice el pronóstico

Las lluvias persisten en Jujuy desde hace varios días. La inestabilidad se va a mantener y las temperaturas van a empezar a bajar de a poco.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Lluvias en Jujuy&nbsp;&nbsp;

Lluvias en Jujuy  

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Lluvias durante varios días consecutivos

De acuerdo al pronóstico, las precipitaciones no darán tregua en los próximos días. Para este miércoles 23 de abril se esperan lluvias con una probabilidad cercana al 80%, con acumulaciones moderadas.

El mal tiempo continuará el jueves 24, con probabilidad de lluvias del 50%, mientras que el sábado 25 se intensificarían nuevamente, alcanzando un 70% de probabilidad.

El domingo 26 aparece como el día más inestable del período, con un 90% de probabilidad de precipitaciones y mayores acumulados. Incluso el lunes 27 persistirán las lluvias, con un 80%, lo que confirma una seguidilla de jornadas con condiciones adversas.

Recién hacia el martes 28 se espera una mejora parcial, con una disminución en la probabilidad de lluvias al 40%, marcando una tendencia hacia condiciones más estables.

Temperaturas variables y ambiente fresco

En paralelo a las lluvias, las temperaturas se mantendrán relativamente bajas, con máximas moderadas y mínimas frescas, especialmente durante las jornadas con mayor nubosidad.

Las condiciones húmedas y la falta de sol pleno contribuirán a mantener una sensación térmica inferior a la temperatura real en varios momentos del día.

Pronóstico extendido: detalle de temperaturas

  • Miércoles 23 de abril: mínima de 12°C y máxima de 16°C
  • Jueves 24 de abril: mínima de 11°C y máxima de 20°C
  • Sábado 25 de abril: mínima de 9°C y máxima de 21°C
  • Domingo 26 de abril: mínima de 12°C y máxima de 23°C
  • Lunes 27 de abril: mínima de 11°C y máxima de 17°C
  • Martes 28 de abril: mínima de 9°C y máxima de 19°C
  • Miércoles 29 de abril: mínima de 6°C y máxima de 22°C

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