lunes 29 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de junio de 2026 - 08:44
Jujuy.

Hay anuncio de alerta amarilla por vientos para Jujuy: desde cuándo y para dónde

El SMN emitió una alerta amarilla para zonas de Jujuy y anticipó una semana helada, con mínimas de hasta 1°C, lloviznas y un fuerte descenso térmico.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA&nbsp;

Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA 

Una alerta amarilla alcanzará a sectores de la Puna y del oeste de Jujuy durante el martes 30 de junio y el miércoles 1 de julio, según el mapa difundido por el Servicio Meteorológico Nacional. Además, el pronóstico anticipa una semana con bajas temperaturas y un marcado descenso térmico hacia el jueves y viernes.

Lee además
Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Una región de Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: dónde y para cuándo
Alerta amarilla por vientos en Jujuy - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Se amplió la zona afectada por alerta amarilla para este jueves en Jujuy

El reporte de alertas fue emitido este lunes 29 de junio a las 5.49 y muestra zonas de la provincia identificadas con el nivel amarillo, por lo que se recomienda mantenerse informado ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos que puedan ocasionar daños o complicaciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Alerta por viento en Jujuy - Imagen creada con IA
Alerta por viento en Jujuy - Imagen creada con IA

Alerta por viento en Jujuy - Imagen creada con IA

Alerta amarilla para el martes y miércoles

De acuerdo con los mapas oficiales, la advertencia se mantendrá durante dos jornadas consecutivas y comprenderá principalmente sectores ubicados en el oeste y noroeste de la provincia.

El nivel amarillo representa una instancia preventiva. Ante este tipo de advertencias, se recomienda prestar atención a las actualizaciones del organismo nacional y a las indicaciones que puedan emitir las autoridades locales.

Lunes cubierto y con posibilidad de lloviznas

En San Salvador de Jujuy, la temperatura registrada a las 7 de la mañana fue de 8,8°C, con cielo cubierto, humedad del 87%, viento en calma y una visibilidad de 12 kilómetros.

Para este lunes se espera una mínima de 7°C y una máxima de 13°C. Durante la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, mientras que por la tarde podrían registrarse lloviznas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Hacia la noche continuaría nublado.

Pronóstico extendido: las temperaturas de toda la semana

El martes 30 de junio se espera una mínima de 4°C y una máxima de 15°C. Para el miércoles 1 de julio, los valores previstos se ubicarán entre los 5°C y los 13°C.

El descenso más marcado llegará el jueves, cuando la mínima será de 2°C y la máxima apenas alcanzará los 5°C. El viernes será la jornada con la temperatura mínima más baja de la semana: se pronostica 1°C, con una máxima de 7°C.

El sábado continuará el frío, con registros de entre 2°C y 10°C. Finalmente, para el domingo se prevé un importante aumento de la temperatura, con una mínima de 7°C y una máxima que podría llegar a los 21°C.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una región de Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: dónde y para cuándo

Se amplió la zona afectada por alerta amarilla para este jueves en Jujuy

Rige alerta amarilla por vientos en Jujuy: para cuándo y qué zonas estarán afectadas

Jujuy está bajo alerta amarillo por el frío

Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy: cuándo y para qué zonas

Lo que se lee ahora
Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones.
Jujuy.

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones y tiraron los libros a la fuente

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

La nevada en Yala vista desde el aire
Tiempo.

Jujuy despide junio con bajas temperaturas y una alerta por fuertes vientos

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones.
Jujuy.

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones y tiraron los libros a la fuente

Una joven jujeña de 23 años necesita ayuda urgente para operarse de un tumor cerebral
Jujuy.

Una joven jujeña de 23 años necesita ayuda urgente para operarse de un tumor cerebral

El jujeño que llevó la bandera de Abra Pampa al Mundial.
Deportes.

El joven de Abra Pampa que llevó la bandera de Jujuy al Mundial 2026

La menor iba de acompañante en una moto.
País.

Tragedia durante los festejos por la Selección: murió una adolescente de 14 años en Salta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel