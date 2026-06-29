Hay anuncio de alerta amarilla por vientos para Jujuy: desde cuándo y para dónde

Una alerta amarilla alcanzará a sectores de la Puna y del oeste de Jujuy durante el martes 30 de junio y el miércoles 1 de julio, según el mapa difundido por el Servicio Meteorológico Nacional. Además, el pronóstico anticipa una semana con bajas temperaturas y un marcado descenso térmico hacia el jueves y viernes.

Jujuy. Se amplió la zona afectada por alerta amarilla para este jueves en Jujuy

Jujuy. Una región de Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: dónde y para cuándo

El reporte de alertas fue emitido este lunes 29 de junio a las 5.49 y muestra zonas de la provincia identificadas con el nivel amarillo, por lo que se recomienda mantenerse informado ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos que puedan ocasionar daños o complicaciones momentáneas en las actividades cotidianas.

De acuerdo con los mapas oficiales, la advertencia se mantendrá durante dos jornadas consecutivas y comprenderá principalmente sectores ubicados en el oeste y noroeste de la provincia.

El nivel amarillo representa una instancia preventiva. Ante este tipo de advertencias, se recomienda prestar atención a las actualizaciones del organismo nacional y a las indicaciones que puedan emitir las autoridades locales.

Lunes cubierto y con posibilidad de lloviznas

En San Salvador de Jujuy, la temperatura registrada a las 7 de la mañana fue de 8,8°C, con cielo cubierto, humedad del 87%, viento en calma y una visibilidad de 12 kilómetros.

Para este lunes se espera una mínima de 7°C y una máxima de 13°C. Durante la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, mientras que por la tarde podrían registrarse lloviznas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Hacia la noche continuaría nublado.

Pronóstico extendido: las temperaturas de toda la semana

El martes 30 de junio se espera una mínima de 4°C y una máxima de 15°C. Para el miércoles 1 de julio, los valores previstos se ubicarán entre los 5°C y los 13°C.

El descenso más marcado llegará el jueves, cuando la mínima será de 2°C y la máxima apenas alcanzará los 5°C. El viernes será la jornada con la temperatura mínima más baja de la semana: se pronostica 1°C, con una máxima de 7°C.

El sábado continuará el frío, con registros de entre 2°C y 10°C. Finalmente, para el domingo se prevé un importante aumento de la temperatura, con una mínima de 7°C y una máxima que podría llegar a los 21°C.