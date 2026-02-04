Hospitales de Jujuy ya otorgaron más de 167 mil turnos por WhatsApp

El sistema público de salud de Jujuy avanza en un proceso de modernización con la implementación de turnos médicos por WhatsApp. La herramienta digital funciona en 12 hospitales de la provincia desde diciembre de 2024, permite solicitar atención sin trasladarse y ya registra más de 167 mil turnos otorgados.

Salud. La siesta como salud: qué dicen los jujeños, los datos y la ciencia

Psicología. Salud mental en Jujuy: cuando cortar lazos familiares aparece como una opción

Desde su puesta en funcionamiento, el sistema de turnos por WhatsApp muestra un uso constante y en aumento. En total, los hospitales públicos que integran la red digital otorgaron 167.436 turnos hasta enero de 2026.

Solo durante ese mes se gestionaron 16.570 turnos , un número que marca uno de los registros mensuales más altos desde el inicio de la estrategia y confirma la adopción de la herramienta por parte de la comunidad.

En el acumulado general, algunos efectores concentran la mayor cantidad de solicitudes. El Snopek – CES de Capital encabeza el registro con 31.778 turnos , seguido por el Hospital Dr. Guillermo C. Paterson de San Pedro , con 30.857 , y el Hospital Dr. Arturo Zabala de Perico , con 29.400 turnos otorgados .

Estos números reflejan el alcance del sistema en distintos puntos de la provincia y el volumen de atención que se canaliza a través de esta modalidad.

Una herramienta que reduce traslados y tiempos de espera

El sistema de turnos por WhatsApp permite a los pacientes gestionar su atención médica sin necesidad de concurrir de manera presencial a los hospitales. La modalidad reduce filas, evita traslados innecesarios y facilita la organización de la atención diaria.

El beneficio resulta clave para personas que viven lejos de los centros urbanos, adultos mayores y pacientes que necesitan resolver su turno de manera rápida y sencilla.

Red hospitalaria que ya utiliza la modalidad digital

Además de los hospitales con mayor volumen de turnos, la estrategia alcanza a otros efectores del sistema público provincial como Pablo Soria, Oscar Orías, Nuestra Señora del Carmen, Snopek, Sequeiros y Gallardo, entre otros.

Todos ellos continúan fortaleciendo el uso de la herramienta digital y sumando especialidades al sistema de turnos gestionados por mensajería.

Próximas incorporaciones al sistema

Mientras la red actual consolida su funcionamiento, otros hospitales avanzan en la implementación del sistema. Es el caso de La Quiaca, donde el turno por WhatsApp se incorporará próximamente, ampliando el alcance de la estrategia en el norte de la provincia.

Contactos habilitados para solicitar turnos por WhatsApp

Los turnos pueden solicitarse a través de los siguientes números, según hospital y horario de atención: