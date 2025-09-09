martes 09 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 07:14
Canal 4.

Hoy en Sin Límites, Federico Gatti hablará del Nuevo Contrato Productivo en Jujuy

El proyecto trata de una agenda de compromisos destinada a fortalecer el desarrollo industrial en todo el país con perspectiva federal.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Federico Gatti.

Federico Gatti.

Este martes, el programa Sin Límites que conduce Alberto Siufi contará con la presencia de Federico Gatti, presidente de la Unión Industrial Jujuy, analizará el Decálogo del Nuevo Contrato Productivo que se presentó en Jujuy.

La entrevista se emitirá desde las 14 horas por la pantalla de Canal 4 de Jujuy y también podrá seguirse en simultáneo a través del canal de YouTube de la emisora.

  • Reforma tributaria para un sistema más eficiente y competitivo.

  • Modernización laboral que acompañe la innovación y nuevas formas de producción.

  • Inversión en infraestructura como clave para mejorar la competitividad regional.

  • Educación y formación de habilidades, junto a un sistema financiero al servicio de la producción.

  • Desarrollo federal y sustentabilidad como compromisos centrales.

Sin Límites

Sin Límites es un programa de análisis político y social que se emite todos los martes de 14 a 15 horas. Bajo la conducción de Alberto Siufi, se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura provincial, sumando miradas desde distintos sectores.

