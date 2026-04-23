jueves 23 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de abril de 2026 - 09:55
Jujuy.

Inconsciencia sobre dos ruedas en Jujuy: iban en moto sin casco y tomando alcohol

Dos personas iban en moto, sin casco y una de ellas estaba consumiendo alcohol. Fue en Av. Fuerza Aérea, en sentido Alto Comedero - San Salvador de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Diseño sin título - 2026-04-23T093517.151

Un hecho preocupante quedó registrado en video en las últimas horas en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Dos personas fueron captadas circulando en moto sin casco y consumiendo alcohol en plena vía pública.

Lee además
Adicciones: el consumo de alcohol en Jujuy comienza a los 12.
Reflexión.

Jóvenes con infartos: alertan por el consumo de alcohol, tabaco y drogas
En Perico, una joven generó disturbios en un móvil policial y terminó internada por alcohol
Incidente.

En Perico, una joven generó disturbios en un móvil policial y terminó internada por alcohol

El episodio ocurrió sobre la avenida Fuerza Aérea, en el barrio Alto Comedero, una de las zonas con más tránsito en la ciudad.

Circulaban sin protección y en conducta riesgosa

De acuerdo a las imágenes, los ocupantes del rodado se desplazaban sin ningún tipo de protección, incumpliendo las normas básicas de seguridad vial que exigen el uso obligatorio de casco.

Además, se observa que uno de ellos llevaba una bebida alcohólica, lo que agrava la situación al tratarse de una conducta que pone en riesgo tanto a los involucrados como a terceros.

Un peligro para ellos y para otros conductores

Este tipo de acciones representa un serio riesgo en la vía pública, ya que la combinación de conducción y consumo de alcohol reduce la capacidad de reacción, afecta la coordinación y aumenta significativamente la posibilidad de siniestros viales.

A esto se suma la falta de casco, elemento clave para reducir lesiones graves o fatales en caso de accidentes.

Llamado a la responsabilidad vial

Si bien no trascendió si hubo intervención de las autoridades, el hecho generó preocupación entre vecinos y usuarios en redes sociales, donde el video comenzó a circular.

Desde organismos de seguridad vial reiteran la importancia de respetar las normas de tránsito, evitar el consumo de alcohol al conducir y utilizar los elementos de protección obligatorios, con el objetivo de prevenir accidentes y resguardar la vida.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jóvenes con infartos: alertan por el consumo de alcohol, tabaco y drogas

En Perico, una joven generó disturbios en un móvil policial y terminó internada por alcohol

Más de 12.400 conductores sancionados en enero: el alcohol al volante sigue siendo el mayor riesgo vial

Abra Pampa: tenía 1.60 de alcohol en sangre, chocó y atropelló a una mujer

Una moto chocó con un colectivo en la avenida Hipólito Yrigoyen

Lo que se lee ahora
Hallaron a una mujer sin vida en Jujuy e investigan posible hantavirus. video
Jujuy.

Encuentran muerta a una mujer en Jujuy e investigan posible hantavirus

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Vandalizaron el ascensor de Plaza Belgrano. video
Jujuy.

Rompieron el ascensor de la Plaza Belgrano a 10 días de la inauguración

Hallaron a una mujer sin vida en Jujuy e investigan posible hantavirus. video
Jujuy.

Encuentran muerta a una mujer en Jujuy e investigan posible hantavirus

Rutas nacionales de Jujuy serán mejoradas (Foto ilustrativa) 
Jujuy.

Qué rutas nacionales de Jujuy serán mejoradas tras el convenio con Nación

Foto ilustrativa. video
Se viene.

Cuánto cuesta hacer un locro pulsudo para el Día del Trabajador en Jujuy

La Seño Graciela - recuerdo de alumnas de 4°grado Colegio Santa Bárbara
Jujuy.

Quién era "La Seño Graciela", la mujer que vivía con sus perros en avenida Párroco Marshke

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel