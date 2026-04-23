Inconsciencia sobre dos ruedas en Jujuy: iban en moto sin casco y tomando alcohol

Un hecho preocupante quedó registrado en video en las últimas horas en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Dos personas fueron captadas circulando en moto sin casco y consumiendo alcohol en plena vía pública.

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El episodio ocurrió sobre la avenida Fuerza Aérea, en el barrio Alto Comedero, una de las zonas con más tránsito en la ciudad.

De acuerdo a las imágenes, los ocupantes del rodado se desplazaban sin ningún tipo de protección, incumpliendo las normas básicas de seguridad vial que exigen el uso obligatorio de casco.

Además, se observa que uno de ellos llevaba una bebida alcohólica, lo que agrava la situación al tratarse de una conducta que pone en riesgo tanto a los involucrados como a terceros.

Un peligro para ellos y para otros conductores

Este tipo de acciones representa un serio riesgo en la vía pública, ya que la combinación de conducción y consumo de alcohol reduce la capacidad de reacción, afecta la coordinación y aumenta significativamente la posibilidad de siniestros viales.

A esto se suma la falta de casco, elemento clave para reducir lesiones graves o fatales en caso de accidentes.

Llamado a la responsabilidad vial

Si bien no trascendió si hubo intervención de las autoridades, el hecho generó preocupación entre vecinos y usuarios en redes sociales, donde el video comenzó a circular.

Desde organismos de seguridad vial reiteran la importancia de respetar las normas de tránsito, evitar el consumo de alcohol al conducir y utilizar los elementos de protección obligatorios, con el objetivo de prevenir accidentes y resguardar la vida.