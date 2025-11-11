martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 12:07
Educacion.

Ingreso a primer año: extienden hasta hoy a las 18hs la confirmación de vacantes

La inscripción a primer año no está condicionada al pago de cooperadora y puede hacerla cualquier adulto responsable. Mirá la documentación que piden.

Maria Eugenia Burgos
Ingreso a primer año: extienden hasta hoy a las 18hs la confirmación de vacantes (Imagen realizada con IA)

La gestión es presencial en la escuela asignada y no está condicionada al pago de la cooperadora. Además, el trámite puede realizarlo cualquier adulto (madre, padre o tutor).

Ingreso a 1° año
Hoy vence el plazo para confirmar la inscripción para el ingreso a primer año (Imagen realizada con IA)

Ingreso a Primer Año 2026: documentación requerida

Presentar original y copia de:

  • Constancia alfanumérica de alumno regular de 7º grado (la usada en la preinscripción online).

  • DNI del estudiante.

  • DNI del padre/madre o tutor.

  • Partida/Certificado de nacimiento (no excluyente).

  • Ficha de salud (no excluyente).

Si corresponde, adjuntar además:

  • Constancia de Abanderado/a.

  • Partida de nacimiento de hermanos o Declaración jurada de filiación.

  • CUD (Certificado Único de Discapacidad) o PPI (Proyecto Pedagógico Integrador Individual).

Cómo sigue el proceso de ingreso a primer año

Tras el cierre de la inscripción definitiva, el Ministerio realizará un relevamiento de vacantes para determinar los lugares que queden disponibles.

Del 13 al 15 de noviembre se abrirá la segunda etapa de preinscripción, en la que las familias podrán elegir hasta dos instituciones educativas. Luego, el 17 de noviembre se publicarán los nuevos listados de colegios con sobredemanda, y el 20 se asignarán turnos a través del sistema IMPROJUY.

El 22 de noviembre se conocerá la nueva distribución de vacantes y entre el 24 y el 26 se deberán confirmar nuevamente las inscripciones. Posteriormente, se realizará otro relevamiento los días 27 y 28 de noviembre.

Finalmente, habrá una tercera preinscripción los días 2 y 3 de diciembre, también con la posibilidad de seleccionar dos escuelas. El 9 de diciembre se volverán a asignar los “momentos” de inscripción, el 11 se publicarán los listados finales y la confirmación definitiva se llevará a cabo entre el 12, 15 y 16 de diciembre.

