Ingreso a primer año: extienden hasta hoy a las 18hs la confirmación de vacantes

El Ministerio de Educación de Jujuy informó que se extiende hasta hoy, martes 11 de noviembre, a las 18hs el plazo para confirmar la vacante asignada al Ingreso a Primer Año 2026 . La cartera advirtió que no realizar la inscripción definitiva implica la pérdida de la vacante .

Jujuy. Examen de ingreso a primer año: cuándo dan los resultados y qué pasa con los que no aprueban

Vale recordar que en el cronograma inicial, el plazo de inscripción definitiva al primer año del nivel secundario vencía en la jornada de ayer lunes 10 de noviembre , sin embargo los tiempos serán hasta hoy a las 18hs.

La gestión es presencial en la escuela asignada y no está condicionada al pago de la cooperadora . Además, el trámite puede realizarlo cualquier adulto (madre, padre o tutor).

Tras el cierre de la inscripción definitiva, el Ministerio realizará un relevamiento de vacantes para determinar los lugares que queden disponibles.

Del 13 al 15 de noviembre se abrirá la segunda etapa de preinscripción, en la que las familias podrán elegir hasta dos instituciones educativas. Luego, el 17 de noviembre se publicarán los nuevos listados de colegios con sobredemanda, y el 20 se asignarán turnos a través del sistema IMPROJUY.

El 22 de noviembre se conocerá la nueva distribución de vacantes y entre el 24 y el 26 se deberán confirmar nuevamente las inscripciones. Posteriormente, se realizará otro relevamiento los días 27 y 28 de noviembre.

Finalmente, habrá una tercera preinscripción los días 2 y 3 de diciembre, también con la posibilidad de seleccionar dos escuelas. El 9 de diciembre se volverán a asignar los “momentos” de inscripción, el 11 se publicarán los listados finales y la confirmación definitiva se llevará a cabo entre el 12, 15 y 16 de diciembre.