Hoy se rinde la instancia evaluativa para el ingreso a primer año en 20 colegios

Según precisaron las autoridades educativas, los exámenes tienen como objetivo evaluar los contenidos básicos que los alumnos debieron incorporar durante la escuela primaria, con el fin de garantizar un ingreso equitativo y ordenado a los establecimientos de mayor demanda.
El proceso de ingreso continuará con la publicación de los resultados y la asignación de vacantes, de acuerdo con los cupos disponibles en cada institución.
En qué colegios habrá examen de ingreso
La lista de instituciones donde se realizará la instancia evaluativa abarca establecimientos de toda la provincia.
San Salvador de Jujuy
Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”
Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”
Colegio N°2 “Armada Argentina”
Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”
Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”
Escuela Provincial de Artes Nº1 “Medardo Pantoja”
Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”
Colegio Secundario N°54
Palpalá
Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”
Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio”
Perico
Colegio Secundario N°68
Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”
Monterrico
Colegio Secundario N°36
San Pedro de Jujuy
Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”
Colegio Secundario N°60
Libertador General San Martín
Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”
Colegio Secundario N°65 “Nikola Tesla”
Calilegua
Colegio Secundario N°70
Humahuaca
Escuela Provincial Agrotécnica N°3 “Coronel Arias”
Abra Pampa
Escuela Provincial Agrotécnica N°8
Modalidad y criterios de evaluación
El examen será escrito y presencial. Cada área tendrá consignas con un puntaje asignado y los estudiantes contarán con 80 minutos para resolver cada prueba. En caso de empate en los resultados, se aplicarán criterios de prelación en el siguiente orden:
Estudiantes abanderados.
Estudiantes con hermanos cursando en la institución en 2025.
Promedio final de lengua y matemática obtenido en sexto grado durante 2024.
Los aspirantes deberán presentarse 30 minutos antes del inicio, con DNI, útiles escolares y hojas en blanco. No se permitirá el uso de celulares ni el ingreso de tutores durante el desarrollo de la evaluación.
Requisitos para presentarse a rendir el examen
DNI
Lápiz, goma de borrar, útiles de geometría, lapicera azul (no borrable) y hojas en blanco
Qué pasa después del examen
Los resultados de la instancia evaluativa definirán qué estudiantes acceden a las vacantes disponibles en cada institución. Quienes obtengan lugar deberán completar la inscripción definitiva en la escuela con toda la documentación exigida (partida de nacimiento, ficha de salud, DNI, constancia de alumno regular y otros certificados según corresponda).
Los aspirantes que no consigan un banco en esta primera etapa podrán participar de la segunda y tercera instancia de asignación de vacantes, previstas en noviembre y diciembre de 2025, a través del sistema INPROJUY.
¿Qué modalidad tiene cada establecimiento?
En Jujuy se puede encontrar colegios con las siguientes orientaciones:
Ciencias sociales y humanidades
Ciencias naturales
Economía y administración
Informática
Agro y ambiente
Arte y artes visuales
Lenguas
Arte - música
Robótica y programación
Arte - teatro
Matemática y física
Energía y sustentabilidad
Educación física
Técnico en equipos e instalaciones electromecánicas
Maestro mayor de obras
Técnico en informática profesional y personal
Mecanización agropecuaria
Técnico en electrónica
Técnico mecánico
Técnico automotor
Técnico en electricidad
Técnico en industrias del vestir
Técnico en gestión y administración de las organizaciones
Técnico minero
Técnico químico
Técnico en producción agropecuario
Bachiller en artes audiovisuales con especialidad en realización audiovisual
Técnico en edición y posproducción de video digital
Bachiller en teatro con especialidad en teatro y medios
Técnico en sistemas escénicos (arte teatro)
Bachiller en música con especialidad en realización musical en vivo / música popular
Técnico en musicalización y sistemas de sonido
Bachiller en Artes Visuales con especialidad en Producción: Dibujo, Pintura, Grabado, Cerámica, Escultura
Bachiller en Artes Visuales con Especialidad en Arte Público
Bachiller en Danza con Especialidad en Danza de Origen Folklórico y Popular
Bachiller en Danza con Especialidad en Danza de Origen Escénico