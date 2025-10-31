Hoy se rinde la instancia evaluativa para el ingreso a primer año en 20 colegios

20 escuelas secundarias de Jujuy realizarán este viernes 31 de octubre de 2025 los exámenes de ingreso a primer año del ciclo lectivo 2026 , ante la gran demanda de vacantes registrada en dichas instituciones.

Según precisaron las autoridades educativas, los exámenes tienen como objetivo evaluar los contenidos básicos que los alumnos debieron incorporar durante la escuela primaria, con el fin de garantizar un ingreso equitativo y ordenado a los establecimientos de mayor demanda.

El proceso de ingreso continuará con la publicación de los resultados y la asignación de vacantes, de acuerdo con los cupos disponibles en cada institución.

La lista de instituciones donde se realizará la instancia evaluativa abarca establecimientos de toda la provincia.

San Salvador de Jujuy

Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”

Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”

Colegio N°2 “Armada Argentina”

Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”

Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”

Escuela Provincial de Artes Nº1 “Medardo Pantoja”

Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

Colegio Secundario N°54

Palpalá

Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”

Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio”

Perico

Colegio Secundario N°68

Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”

Monterrico

Colegio Secundario N°36

San Pedro de Jujuy

Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”

Colegio Secundario N°60

Libertador General San Martín

Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”

Colegio Secundario N°65 “Nikola Tesla”

Calilegua

Colegio Secundario N°70

Humahuaca

Escuela Provincial Agrotécnica N°3 “Coronel Arias”

Abra Pampa

Escuela Provincial Agrotécnica N°8

Ingreso a primer año (Foto ilustrativa)

Modalidad y criterios de evaluación

El examen será escrito y presencial. Cada área tendrá consignas con un puntaje asignado y los estudiantes contarán con 80 minutos para resolver cada prueba. En caso de empate en los resultados, se aplicarán criterios de prelación en el siguiente orden:

Estudiantes abanderados.

Estudiantes con hermanos cursando en la institución en 2025.

Promedio final de lengua y matemática obtenido en sexto grado durante 2024.

Los aspirantes deberán presentarse 30 minutos antes del inicio, con DNI, útiles escolares y hojas en blanco. No se permitirá el uso de celulares ni el ingreso de tutores durante el desarrollo de la evaluación.

Requisitos para presentarse a rendir el examen

DNI

Lápiz, goma de borrar, útiles de geometría, lapicera azul (no borrable) y hojas en blanco

Qué pasa después del examen

Los resultados de la instancia evaluativa definirán qué estudiantes acceden a las vacantes disponibles en cada institución. Quienes obtengan lugar deberán completar la inscripción definitiva en la escuela con toda la documentación exigida (partida de nacimiento, ficha de salud, DNI, constancia de alumno regular y otros certificados según corresponda).

Los aspirantes que no consigan un banco en esta primera etapa podrán participar de la segunda y tercera instancia de asignación de vacantes, previstas en noviembre y diciembre de 2025, a través del sistema INPROJUY.

¿Qué modalidad tiene cada establecimiento?

En Jujuy se puede encontrar colegios con las siguientes orientaciones: