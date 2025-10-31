viernes 31 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de octubre de 2025 - 07:07
Jujuy.

Hoy se rinde la instancia evaluativa para el ingreso a primer año en 20 colegios

Las evaluaciones se desarrollarán de manera presencial y simultánea, y los aspirantes deberán rendir pruebas escritas de lengua y matemáticas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Ingreso a primer año (foto archivo).

Ingreso a primer año (foto archivo).

Lee además
Ingreso a primer año (Archivo)
Educación.

Ingreso a 1er año: este martes asignan un "momento" a colegios con sobredemanda
Ingresa un frente de aire polar al país: qué va a pasar en Jujuy
Clima.

Ingresa un frente de aire polar al país: qué va a pasar en Jujuy

Según precisaron las autoridades educativas, los exámenes tienen como objetivo evaluar los contenidos básicos que los alumnos debieron incorporar durante la escuela primaria, con el fin de garantizar un ingreso equitativo y ordenado a los establecimientos de mayor demanda.

El proceso de ingreso continuará con la publicación de los resultados y la asignación de vacantes, de acuerdo con los cupos disponibles en cada institución.

En qué colegios habrá examen de ingreso

La lista de instituciones donde se realizará la instancia evaluativa abarca establecimientos de toda la provincia.

San Salvador de Jujuy

  • Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”
  • Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”
  • Colegio N°2 “Armada Argentina”
  • Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”
  • Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”
  • Escuela Provincial de Artes Nº1 “Medardo Pantoja”
  • Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”
  • Colegio Secundario N°54

Palpalá

  • Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”
  • Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio”

Perico

  • Colegio Secundario N°68
  • Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”

Monterrico

  • Colegio Secundario N°36

San Pedro de Jujuy

  • Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”
  • Colegio Secundario N°60

Libertador General San Martín

  • Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”
  • Colegio Secundario N°65 “Nikola Tesla”

Calilegua

  • Colegio Secundario N°70

Humahuaca

  • Escuela Provincial Agrotécnica N°3 “Coronel Arias”

Abra Pampa

  • Escuela Provincial Agrotécnica N°8

Ingreso a primer año (Foto ilustrativa)
Ingreso a primer año (Foto ilustrativa)

Ingreso a primer año (Foto ilustrativa)

Modalidad y criterios de evaluación

El examen será escrito y presencial. Cada área tendrá consignas con un puntaje asignado y los estudiantes contarán con 80 minutos para resolver cada prueba. En caso de empate en los resultados, se aplicarán criterios de prelación en el siguiente orden:

  • Estudiantes abanderados.
  • Estudiantes con hermanos cursando en la institución en 2025.
  • Promedio final de lengua y matemática obtenido en sexto grado durante 2024.

Los aspirantes deberán presentarse 30 minutos antes del inicio, con DNI, útiles escolares y hojas en blanco. No se permitirá el uso de celulares ni el ingreso de tutores durante el desarrollo de la evaluación.

Requisitos para presentarse a rendir el examen

  • DNI
  • Lápiz, goma de borrar, útiles de geometría, lapicera azul (no borrable) y hojas en blanco

Qué pasa después del examen

Los resultados de la instancia evaluativa definirán qué estudiantes acceden a las vacantes disponibles en cada institución. Quienes obtengan lugar deberán completar la inscripción definitiva en la escuela con toda la documentación exigida (partida de nacimiento, ficha de salud, DNI, constancia de alumno regular y otros certificados según corresponda).

Los aspirantes que no consigan un banco en esta primera etapa podrán participar de la segunda y tercera instancia de asignación de vacantes, previstas en noviembre y diciembre de 2025, a través del sistema INPROJUY.

¿Qué modalidad tiene cada establecimiento?

En Jujuy se puede encontrar colegios con las siguientes orientaciones:

  • Ciencias sociales y humanidades
  • Ciencias naturales
  • Economía y administración
  • Informática
  • Agro y ambiente
  • Arte y artes visuales
  • Lenguas
  • Arte - música
  • Robótica y programación
  • Arte - teatro
  • Matemática y física
  • Energía y sustentabilidad
  • Educación física
  • Técnico en equipos e instalaciones electromecánicas
  • Maestro mayor de obras
  • Técnico en informática profesional y personal
  • Mecanización agropecuaria
  • Técnico en electrónica
  • Técnico mecánico
  • Técnico automotor
  • Técnico en electricidad
  • Técnico en industrias del vestir
  • Técnico en gestión y administración de las organizaciones
  • Técnico minero
  • Técnico químico
  • Técnico en producción agropecuario
  • Bachiller en artes audiovisuales con especialidad en realización audiovisual
  • Técnico en edición y posproducción de video digital
  • Bachiller en teatro con especialidad en teatro y medios
  • Técnico en sistemas escénicos (arte teatro)
  • Bachiller en música con especialidad en realización musical en vivo / música popular
  • Técnico en musicalización y sistemas de sonido
  • Bachiller en Artes Visuales con especialidad en Producción: Dibujo, Pintura, Grabado, Cerámica, Escultura
  • Bachiller en Artes Visuales con Especialidad en Arte Público
  • Bachiller en Danza con Especialidad en Danza de Origen Folklórico y Popular
  • Bachiller en Danza con Especialidad en Danza de Origen Escénico
  • Técnico en Sistemas Escénicos (Danza)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ingreso a 1er año: este martes asignan un "momento" a colegios con sobredemanda

Ingresa un frente de aire polar al país: qué va a pasar en Jujuy

Ingreso a primer año: el "momento" que asignaron a los colegios con sobredemanda

Ingreso a primer año: la EET N°1 de Palpalá realizó una charla informativa previa al examen

Este viernes se rinde la instancia evaluativa para el ingreso a primer año

Lo que se lee ahora
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.
Jujuy.

Carlos Sadir: "La reunión con Javier Milei fue muy buena, se aclararon algunas cosas"

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

La ciencia del sueño explica que los sueños de infidelidad reflejan emociones, miedos e inseguridades personales.
Sociedad.

La ciencia reveló qué significa soñar que tu pareja te engaña

Detuvieron a una mujer acusada de matar a su hija de 9 años.
Policiales.

Una mujer fue detenida acusada de matar a su hija de 9 años: "Le di clonazepan"

Encuentran un hombre con un disparo en la cabeza frente a un cajero automático.
Salta.

Encuentran un hombre con un disparo en la cabeza frente a un cajero automático

Caravana de autos de alta gama por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy video
Actividades.

Caravana de autos de alta gama por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.
Jujuy.

Carlos Sadir: "La reunión con Javier Milei fue muy buena, se aclararon algunas cosas"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel