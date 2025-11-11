Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para el miércoles 12 de noviembre

Este miércoles 12 de noviembre, la empresa EJESA realizará una interrupción programada del servicio de energía en zonas de San Salvador de Jujuy y Rinconada.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Mañana miércoles se llevarán adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y Rinconada.
Este miércoles 12 de noviembre, la empresa EJESA realizará una interrupción programada del servicio de energía en zonas de San Salvador de Jujuy y Rinconada.
Se llevarán adelante cambios de antena de baja tensión en San Salvador como desplazamiento de linea de media tensión junto a la instalación de nuevas columnas en las diversas localidades en Rinconada junto con demás trabajos para garantizar mejoras en el servicio de energía eléctrica.
Los cortes en el suministro de energía será de 8:30 a 14:30 en Rinconada y de 8 a 14 en San Salvador de Jujuy.
Mejoras programadas que requieren interrupción del servicio
Se realizarán cambios de antena de baja tensión, la cual realiza una serie de acciones técnicas para optimizar su funcionamiento. Además la conexión de un preensamblado aislados entre sí dentro de una misma cubierta y el retiro de estructuras. Facilitando la operación y el mantenimiento de la red dedistribución de energía.
Las diferente cuadrillas llevarán adelante un desplazamiento de línea de media tensión junto a la instalación de nuevas columnas, permitiendo renovar la red. Estas acciones son claves para la red de distribución, con el fin de garantizar la seguridad, confiabilidad y capacidad del sistema.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.