Interrupción programada de energía en Humahuaca

Ejesa anunció una interrupción programada del servicio de energía eléctrica para este viernes 17 de abril en la localidad de Humahuaca , donde se llevarán adelante trabajos de mejora sobre la red.

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De acuerdo al aviso difundido por la empresa, el corte está previsto entre las 8 y las 14 horas , aproximadamente, y alcanzará a distintos sectores de la zona.

Las áreas afectadas serán Esquinas Blancas, Chucalezna, Yacoraite norte y sectores aledaños , por lo que se recomendó a los usuarios tomar los recaudos necesarios durante la franja horaria informada.

La interrupción del servicio en Huamahuaca afectará a Esquinas Blancas, Chucalezna, Yacoraite norte y zonas aledañas, de 8 a 14hs. (Foto ilustrativa)

Qué trabajos realizará Ejesa

Según detalló la empresa, las tareas previstas consisten en el reemplazo de postes tradicionales por columnas más robustas y resistentes, con el objetivo de reforzar la estructura que sostiene los cables.

Además, se realizarán cruces de línea de media tensión, en el marco de un plan de mejoras que apunta a optimizar la prestación del servicio en esa zona de la Quebrada.

Desde Ejesa explicaron que estos trabajos forman parte de acciones para brindar mayor seguridad y confiabilidad al sistema eléctrico.

Zonas afectadas por el corte

La interrupción programada alcanzará a:

Esquinas Blancas

Chucalezna

Yacoraite norte

Zonas aledañas

La empresa recordó que el horario es estimado y puede variar según el avance de las tareas en el lugar.