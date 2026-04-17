viernes 17 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de abril de 2026 - 08:37
Jujuy.

Interrupción programada de energía en Humahuaca

La interrupción del servicio en Huamahuaca afectará a Esquinas Blancas, Chucalezna, Yacoraite norte y zonas aledañas, de 8 a 14hs.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
cortes de luz.jpg
Lee además
interrupcion programada del servicio de luz en volcan y perico este miercoles 8 de abril
Jujuy.

Interrupción programada del servicio de luz en Volcán y Perico este miércoles 8 de abril
Qué lindo volver a mi tierra: Luz Tito emocionó con su regreso a Jujuy
Espectáculos.

"Qué lindo volver a mi tierra": Luz Tito emocionó con su regreso a Jujuy

De acuerdo al aviso difundido por la empresa, el corte está previsto entre las 8 y las 14 horas, aproximadamente, y alcanzará a distintos sectores de la zona.

Las áreas afectadas serán Esquinas Blancas, Chucalezna, Yacoraite norte y sectores aledaños, por lo que se recomendó a los usuarios tomar los recaudos necesarios durante la franja horaria informada.

corte de luz ejesa.jpg
La interrupci&oacute;n del servicio en Huamahuaca afectar&aacute; a Esquinas Blancas, Chucalezna, Yacoraite norte y zonas aleda&ntilde;as, de 8 a 14hs. (Foto ilustrativa)&nbsp;

La interrupción del servicio en Huamahuaca afectará a Esquinas Blancas, Chucalezna, Yacoraite norte y zonas aledañas, de 8 a 14hs. (Foto ilustrativa)

Qué trabajos realizará Ejesa

Según detalló la empresa, las tareas previstas consisten en el reemplazo de postes tradicionales por columnas más robustas y resistentes, con el objetivo de reforzar la estructura que sostiene los cables.

Además, se realizarán cruces de línea de media tensión, en el marco de un plan de mejoras que apunta a optimizar la prestación del servicio en esa zona de la Quebrada.

Desde Ejesa explicaron que estos trabajos forman parte de acciones para brindar mayor seguridad y confiabilidad al sistema eléctrico.

Zonas afectadas por el corte

La interrupción programada alcanzará a:

  • Esquinas Blancas
  • Chucalezna
  • Yacoraite norte
  • Zonas aledañas

La empresa recordó que el horario es estimado y puede variar según el avance de las tareas en el lugar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Interrupción programada del servicio de luz en Volcán y Perico este miércoles 8 de abril

"Qué lindo volver a mi tierra": Luz Tito emocionó con su regreso a Jujuy

Interrupción programada del servicio de luz en San Salvador y Perico este viernes

Programaron un corte de luz en Reyes y zonas cercanas para este martes

La Casa Museo Justiniano Torres Aparicio cumple 26 años como legado cultural en Humahuaca

Lo que se lee ahora
Bono por el Día del Trabajador. video
Jujuy.

Este viernes 17 de abril pagan el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Carnede burro video
Jujuy.

Carne de burro: qué dice una nutricionista jujeña sobre su consumo

Bono por el Día del Trabajador. video
Jujuy.

Este viernes 17 de abril pagan el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

Cuando el funcionario se convierte en empresario
Opinión.

Cuando el funcionario se convierte en empresario

Amenaza de tiroteo en la Escuela Técnica Herminio Arrieta video
Policiales.

Detectaron amenazas de tiroteo en escuelas de Libertador, Fraile Pintado, Tilcara, San Pedro y Capital

Bono extraordinario por el Día del Trabajador. video
Jujuy.

Bono del Día del Trabajador: advirtieron que algunos casos podrían no cobrarlo este viernes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel