Interrupción programada de energía en San Pedro este lunes 6 de abril

De acuerdo a lo comunicado, la interrupción afectará al barrio Santa Rosa de Lima y zonas aledañas. La medida responde a tareas de despeje arbóreo, trabajos que requieren suspender el suministro eléctrico durante varias horas.
Horario y zona afectada en San Pedro
El servicio se verá interrumpido en el siguiente sector:
Localidad: San Pedro
Horario: de 8:30 a 13:30 horas aproximadamente
Zona afectada:barrio Santa Rosa de Lima y sectores cercanos
Desde la empresa recordaron que este tipo de trabajos se realiza de manera programada para mejorar las condiciones de la red y permitir intervenciones seguras en la infraestructura eléctrica.
Por qué será el corte de energía
Según se indicó, las tareas previstas corresponden a despeje arbóreo, un operativo habitual para retirar ramas o vegetación que puedan interferir con las líneas eléctricas y generar inconvenientes en la prestación del servicio.
Este tipo de intervenciones suele realizarse con cortes programados para resguardar tanto al personal técnico como a los vecinos del sector afectado.
Qué tener en cuenta durante la interrupción
Ante este tipo de cortes programados, se recomienda a los usuarios tomar precauciones básicas, especialmente si utilizan electrodomésticos sensibles o equipos que dependan del suministro continuo.
También es importante considerar que el horario informado es aproximado, por lo que el restablecimiento puede concretarse dentro de la franja prevista una vez finalizados los trabajos.