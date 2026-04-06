Interrupción programada de energía en San Pedro este lunes 6 de abril

Energía eléctrica: anunciaron una interrupción programada en un barrio de San Pedro

La empresa prestataria del servicio informó una interrupción programada de energía eléctrica para este lunes 6 de abril en la ciudad de San Pedro de Jujuy . El corte está previsto entre las 8:30 y las 13:30 , aproximadamente.

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De acuerdo a lo comunicado, la interrupción afectará al barrio Santa Rosa de Lima y zonas aledañas. La medida responde a tareas de despeje arbóreo , trabajos que requieren suspender el suministro eléctrico durante varias horas.

El servicio se verá interrumpido en el siguiente sector:

Energía eléctrica: anunciaron una interrupción programada en un barrio de San Pedro

Desde la empresa recordaron que este tipo de trabajos se realiza de manera programada para mejorar las condiciones de la red y permitir intervenciones seguras en la infraestructura eléctrica.

Por qué será el corte de energía

Según se indicó, las tareas previstas corresponden a despeje arbóreo, un operativo habitual para retirar ramas o vegetación que puedan interferir con las líneas eléctricas y generar inconvenientes en la prestación del servicio.

Este tipo de intervenciones suele realizarse con cortes programados para resguardar tanto al personal técnico como a los vecinos del sector afectado.

Qué tener en cuenta durante la interrupción

Ante este tipo de cortes programados, se recomienda a los usuarios tomar precauciones básicas, especialmente si utilizan electrodomésticos sensibles o equipos que dependan del suministro continuo.

También es importante considerar que el horario informado es aproximado, por lo que el restablecimiento puede concretarse dentro de la franja prevista una vez finalizados los trabajos.