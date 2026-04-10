Invitan al Día del Niño Boliviano en Jujuy con una jornada para toda la comunidad

Este domingo se realizará en San Salvador de Jujuy una nueva celebración por el Día del Niño Boliviano , con una propuesta que combinará cultura, danza, competencia artística y actividades recreativas para chicos.

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La jornada se desarrollará desde las 18 horas en la sede de la Asociación Boliviana, ubicada en avenida Mitre 32, planta baja , y la invitación está abierta no solo a la comunidad boliviana, sino también a niños y familias de distintos barrios de la ciudad.

Sabino Hinojosa, de la Asociación Boliviana, explicó que el encuentro no estará dirigido exclusivamente a chicos bolivianos. “ No solamente estamos festejando el Día del Niño Boliviano, también los niños que están aquí a los alrededores también pueden asistir ”, señaló.

Según detalló, la actividad girará en torno a una competencia entre fraternidades infantiles, con eje en las expresiones artísticas y especialmente en las danzas bolivianas . “ Es una competencia artística, más que todo, para ver quién es el que se lleva el mejor premio ”, comentó.

"No solamente estamos festejando el Día del Niño Boliviano, también los niños que están aquí a los alrededores también pueden asistir” "No solamente estamos festejando el Día del Niño Boliviano, también los niños que están aquí a los alrededores también pueden asistir”

También remarcó que el evento tendrá un costado festivo y de esparcimiento para los chicos. “Van a tener refrigerio, van a tener esparcimiento muy agradable para ese día”, indicó.

21 agrupaciones y más de 100 chicos participantes

De acuerdo con lo informado por Hinojosa, ya hay 21 agrupaciones inscriptas y se espera la participación de entre 120 y 160 niños en las distintas presentaciones.

“Son 21 agrupaciones que ya se han inscrito y son 120-160 chicos que van a participar en los eventos”, precisó. “Son 21 agrupaciones que ya se han inscrito y son 120-160 chicos que van a participar en los eventos”, precisó.

Además, adelantó que habrá premios para los mejores desempeños y también obsequios para los chicos. “Tenemos premios de primero, segundo hasta tercer premio, y también tenemos presentes, diplomas, y a su vez a los chicos tenemos un agasajo de golosinas, unos sándwiches, refrigerios”, expresó.

Asociación boliviana Avenida Mitre N° 32, Barrio San Martín

Una celebración que busca compartir la cultura

El referente destacó que el festejo ya se realiza por tercer año consecutivo y que busca fortalecer la identidad cultural a través de la participación infantil. “Por tercera vez, tercer año consecutivo, lo estamos realizando en nuestras propias instalaciones”, afirmó.

En ese marco, subrayó que la actividad no se limita a una sola nacionalidad, sino que convoca también a niños argentinos e incluso a agrupaciones que llegarán desde otras provincias. “No solamente son bolivianos los que van a bailar, son también argentinos”, dijo.

Y agregó: “Están viniendo inclusive desde Salta, hay una repercusión interprovincial”.

Hinojosa cerró con una invitación amplia a los vecinos de distintos sectores cercanos a la institución: “Hago esta invitación extensa a toda la población, acá de Bajo Belgrano, Bajo Chingo, Bajo San Martín, acérquense a nuestra institución”.