"Jujuy está pasando por el mejor momento musical de la historia": la mirada de Pucho González

El músico jujeño Pucho González aseguró que Jujuy atraviesa el mejor momento musical de su historia. La declaración surgió durante una entrevista con Canal 4 de Jujuy, donde analizó el presente de la escena artística provincial y el crecimiento de nuevos proyectos musicales.
La afirmación se enmarca en un contexto de mayor visibilidad de artistas locales, con propuestas que abarcan folklore, rock, cumbia y otros géneros populares. El fenómeno involucra a músicos jóvenes, espacios culturales y circuitos independientes que sostienen la actividad durante todo el año.
Un crecimiento que atraviesa géneros y generaciones
Según expresó González, la provincia muestra una cantidad creciente de artistas jóvenes que desarrollan proyectos con identidad propia. Estos músicos avanzan en distintos estilos y amplían el mapa sonoro jujeño.
El crecimiento no se limita a un solo género. La escena local reúne propuestas de folklore tradicional, fusiones contemporáneas, rock, cumbia y expresiones urbanas. Esta diversidad fortalece el perfil cultural de Jujuy dentro del panorama musical argentino.
Música y otras expresiones artísticas
El músico también remarcó la relación entre la música y otras ramas del arte, como la danza, el teatro y las artes visuales. Este cruce genera producciones colectivas y amplía los espacios de expresión cultural en la provincia.
La articulación entre disciplinas se refleja en festivales, encuentros culturales y espacios barriales, donde la música ocupa un rol central dentro de propuestas más amplias.
Espacios independientes y circuitos locales
El desarrollo de la escena musical jujeña se apoya en espacios culturales independientes, peñas, salas autogestionadas y eventos comunitarios. Estos ámbitos permiten la circulación de artistas emergentes y consolidan redes de trabajo.
Según referentes del sector, estos circuitos sostienen gran parte de la actividad musical y funcionan como plataformas para la proyección regional y nacional de artistas locales.
El impulso a nuevos proyectos musicales
Durante la entrevista, González alentó a los músicos jujeños a continuar con sus proyectos y a sostener el trabajo creativo. Señaló la importancia de la constancia y del acompañamiento colectivo dentro de la escena.
La mirada del músico destaca un presente marcado por la producción constante, la diversidad de propuestas y el surgimiento de nuevas voces que buscan dejar su huella en la música local.
