viernes 23 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de enero de 2026 - 11:25
Talento.

"Jujuy está pasando por el mejor momento musical de la historia": la mirada de Pucho González

El músico Pucho González destacó el crecimiento de la escena artística en Jujuy y el surgimiento de nuevas generaciones en distintos géneros musicales.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Pucho González, músico de Jujuy

Pucho González, músico de Jujuy

El músico jujeño Pucho González aseguró que Jujuy atraviesa el mejor momento musical de su historia. La declaración surgió durante una entrevista con Canal 4 de Jujuy, donde analizó el presente de la escena artística provincial y el crecimiento de nuevos proyectos musicales.

Lee además
Día Nacional del músico
Efemérides.

Día Nacional del Músico: por qué el 23 de enero marca una fecha clave para la cultura argentina
Un músico jujeño se despidió de los escenarios
Buenos Aires.

Un músico jujeño se despidió de los escenarios

La afirmación se enmarca en un contexto de mayor visibilidad de artistas locales, con propuestas que abarcan folklore, rock, cumbia y otros géneros populares. El fenómeno involucra a músicos jóvenes, espacios culturales y circuitos independientes que sostienen la actividad durante todo el año.

Un crecimiento que atraviesa géneros y generaciones

Según expresó González, la provincia muestra una cantidad creciente de artistas jóvenes que desarrollan proyectos con identidad propia. Estos músicos avanzan en distintos estilos y amplían el mapa sonoro jujeño.

El crecimiento no se limita a un solo género. La escena local reúne propuestas de folklore tradicional, fusiones contemporáneas, rock, cumbia y expresiones urbanas. Esta diversidad fortalece el perfil cultural de Jujuy dentro del panorama musical argentino.

Música y otras expresiones artísticas

El músico también remarcó la relación entre la música y otras ramas del arte, como la danza, el teatro y las artes visuales. Este cruce genera producciones colectivas y amplía los espacios de expresión cultural en la provincia.

La articulación entre disciplinas se refleja en festivales, encuentros culturales y espacios barriales, donde la música ocupa un rol central dentro de propuestas más amplias.

Espacios independientes y circuitos locales

El desarrollo de la escena musical jujeña se apoya en espacios culturales independientes, peñas, salas autogestionadas y eventos comunitarios. Estos ámbitos permiten la circulación de artistas emergentes y consolidan redes de trabajo.

Según referentes del sector, estos circuitos sostienen gran parte de la actividad musical y funcionan como plataformas para la proyección regional y nacional de artistas locales.

El impulso a nuevos proyectos musicales

Durante la entrevista, González alentó a los músicos jujeños a continuar con sus proyectos y a sostener el trabajo creativo. Señaló la importancia de la constancia y del acompañamiento colectivo dentro de la escena.

La mirada del músico destaca un presente marcado por la producción constante, la diversidad de propuestas y el surgimiento de nuevas voces que buscan dejar su huella en la música local.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Día Nacional del Músico: por qué el 23 de enero marca una fecha clave para la cultura argentina

Un músico jujeño se despidió de los escenarios

Dolor en el folclore: falleció una referente de la música popular del norte

A través de la música contienen, transmiten valores y siembran futuro en 300 chicos jujeños

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas

Lo que se lee ahora
cerraron el paso de jama hasta el proximo lunes y se reportan largas filas video
Atención.

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas video
Atención.

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Sociedad.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana video
Advertencia.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel