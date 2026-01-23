"Jujuy está pasando por el mejor momento musical de la historia": la mirada de Pucho González

El músico jujeño Pucho González aseguró que Jujuy atraviesa el mejor momento musical de su historia . La declaración surgió durante una entrevista con Canal 4 de Jujuy , donde analizó el presente de la escena artística provincial y el crecimiento de nuevos proyectos musicales.

La afirmación se enmarca en un contexto de mayor visibilidad de artistas locales , con propuestas que abarcan folklore, rock, cumbia y otros géneros populares. El fenómeno involucra a músicos jóvenes, espacios culturales y circuitos independientes que sostienen la actividad durante todo el año.

Según expresó González, la provincia muestra una cantidad creciente de artistas jóvenes que desarrollan proyectos con identidad propia. Estos músicos avanzan en distintos estilos y amplían el mapa sonoro jujeño.

El crecimiento no se limita a un solo género. La escena local reúne propuestas de folklore tradicional, fusiones contemporáneas, rock, cumbia y expresiones urbanas. Esta diversidad fortalece el perfil cultural de Jujuy dentro del panorama musical argentino.

Música y otras expresiones artísticas

El músico también remarcó la relación entre la música y otras ramas del arte, como la danza, el teatro y las artes visuales. Este cruce genera producciones colectivas y amplía los espacios de expresión cultural en la provincia.

La articulación entre disciplinas se refleja en festivales, encuentros culturales y espacios barriales, donde la música ocupa un rol central dentro de propuestas más amplias.

Espacios independientes y circuitos locales

El desarrollo de la escena musical jujeña se apoya en espacios culturales independientes, peñas, salas autogestionadas y eventos comunitarios. Estos ámbitos permiten la circulación de artistas emergentes y consolidan redes de trabajo.

Según referentes del sector, estos circuitos sostienen gran parte de la actividad musical y funcionan como plataformas para la proyección regional y nacional de artistas locales.

El impulso a nuevos proyectos musicales

Durante la entrevista, González alentó a los músicos jujeños a continuar con sus proyectos y a sostener el trabajo creativo. Señaló la importancia de la constancia y del acompañamiento colectivo dentro de la escena.

La mirada del músico destaca un presente marcado por la producción constante, la diversidad de propuestas y el surgimiento de nuevas voces que buscan dejar su huella en la música local.