La Promo 25' se despidió con un banderazo a pura fiesta y emoción

La tarde de este jueves quedó teñida de fiesta en el centro de San Salvador de Jujuy: la Promo 2025 se reunió masivamente en la Plaza Belgrano para vivir su último banderazo, un ritual que ya es parte del calendario afectivo de los estudiantes jujeños.

Mientras que este sábado, se realizará la bienvenida de la Promo 26' y habrá otra fiesta en el centro de San Salvador de Jujuy.

La convocatoria, difundida a través de redes sociales, reunió a chicos de diversos colegios que llegaron con espuma, papel picado, humo de colores, bombos, pinturas, banderas y las mascotas de cada establecimiento .

La plaza se transformó en una marea vibrante donde cada establecimiento expresó su identidad en un clima de fiesta absoluta.

Tras permanecer celebrando en la plaza, los egresados iniciaron una caminata por calle Belgrano, llenando de música y color todo el centro capitalino. Entre bailes, cánticos y abrazos, los estudiantes vivieron una tarde cargada de energía y nostalgia.

A menos de una semana de haber realizado la Cena Blanca, los chicos volvieron a hacerse sentir y todos los colegios se unieron en una sola caravana donde la alegría y las lágrimas convivieron en cada paso.

El sonido de la batucada acompañó cada momento, mientras los egresados recorrían las calles céntricas celebrando el cierre de una etapa que marcará sus vidas.