La Promo 25' se despidió con un banderazo a pura fiesta y emoción

Mientras que este sábado, se realizará la bienvenida de la Promo 26' y habrá otra fiesta en el centro de San Salvador de Jujuy.
La convocatoria, difundida a través de redes sociales, reunió a chicos de diversos colegios que llegaron con espuma, papel picado, humo de colores, bombos, pinturas, banderas y las mascotas de cada establecimiento.
La plaza se transformó en una marea vibrante donde cada establecimiento expresó su identidad en un clima de fiesta absoluta.
Tras permanecer celebrando en la plaza, los egresados iniciaron una caminata por calle Belgrano, llenando de música y color todo el centro capitalino. Entre bailes, cánticos y abrazos, los estudiantes vivieron una tarde cargada de energía y nostalgia.