jueves 11 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de diciembre de 2025 - 19:35
Capital.

La Promo 25' se despidió con un banderazo a pura fiesta y emoción

Los egresados de la Promo 2025 protagonizaron su último “banderazo”, una tradición que crece cada año y marca el cierre de una etapa inolvidable.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Despedida de la Promo 25.

Despedida de la Promo 25'.

Lee además
Fue denunciado por violencia de género, intentó huir y terminó detenido- Imagen ilustrativa 
Policial.

Fue denunciado por violencia de género, intentó huir y terminó detenido
Alimentos que más subieron en noviembre.
Inflación.

¿Cuáles fueron los alimentos que más subieron en noviembre?

Mientras que este sábado, se realizará la bienvenida de la Promo 26' y habrá otra fiesta en el centro de San Salvador de Jujuy.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 19.10.02
Despedida de la Promo 25'.

Despedida de la Promo 25'.

La convocatoria, difundida a través de redes sociales, reunió a chicos de diversos colegios que llegaron con espuma, papel picado, humo de colores, bombos, pinturas, banderas y las mascotas de cada establecimiento.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 19.10.00
Despedida de la Promo 25'.

Despedida de la Promo 25'.

La plaza se transformó en una marea vibrante donde cada establecimiento expresó su identidad en un clima de fiesta absoluta.

Despedida de la Promo 25'.
Despedida de la Promo 25'.

Despedida de la Promo 25'.

Tras permanecer celebrando en la plaza, los egresados iniciaron una caminata por calle Belgrano, llenando de música y color todo el centro capitalino. Entre bailes, cánticos y abrazos, los estudiantes vivieron una tarde cargada de energía y nostalgia.

Despedida de la Promo 25'.
Despedida de la Promo 25'.

Despedida de la Promo 25'.

A menos de una semana de haber realizado la Cena Blanca, los chicos volvieron a hacerse sentir y todos los colegios se unieron en una sola caravana donde la alegría y las lágrimas convivieron en cada paso.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 19.10.02 (1)
Despedida de la Promo 25'.

Despedida de la Promo 25'.

El sonido de la batucada acompañó cada momento, mientras los egresados recorrían las calles céntricas celebrando el cierre de una etapa que marcará sus vidas.

WhatsApp Video 2025-12-11 at 19.18.32

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fue denunciado por violencia de género, intentó huir y terminó detenido

¿Cuáles fueron los alimentos que más subieron en noviembre?

Lanzan un concurso de ideas para hacer un arco o pórtico en el Puente Lavalle

Alerta por tormentas y posible granizo para este viernes en Jujuy: zonas afectadas

Colonias de vacaciones 2026: abren inscripciones y convocan a profesores e instructores

Lo que se lee ahora
confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en jujuy: mira cuando cobran los estatales
AHORA.

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Falleció el productor musical Gonzalo Urueña.
Mundo musical.

¿De qué murió el productor musical Gonzalo Urueña?

Una mujer fue atropellada en pleno centro: San Martín y Necochea están cortadas
Siniestro.

Atropellaron a una mujer en pleno centro: fue en San Martín y Necochea

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales
AHORA.

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales

Plantel Gimnasia de Jujuy
Mercado.

Gimnasia de Jujuy oficializó la lista de futbolistas que seguirán en el plantel 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel