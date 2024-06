La valiente tarea de educar a niños en sus peores momentos

image.png

Contó que hace 6 años que está en ese espacio y en todo ese tiempo se encontró con muchas historias, algunas muy tristes. "Recuerdo una puntual que me hizo cambiar la forma de ver y pensar. Uno vive todo el tiempo apurado o queriendo hacer un montón de cosas sin valorar el tiempo. Yo educaba a un pequeño que estaba en una situación compleja, un guerrero que había atravesado dos veces un proceso muy complejo, pero pese a ese estado, él siempre se levantaba y con su mejor sonrisa esperaba a la seño para aprender".

Siguió diciendo que "lamentablemente este niño no pudo seguir luchando y al día de la fecha no lo tenemos, pero nos enseñó algo muy valioso que es aprovechar cada instante de vida que tenemos. Por eso cada docente de la modalidad, cada día que enseñamos es especial porque quizás al otro día ya no lo tenemos".

"Ellos le dan un valor especial a la educación porque a pesar de estar en una situación tan compleja priorizan y quieren seguir aprendiendo. Nuestro rol como docente es buscar estrategias que les puedan encantar así lo mimamos emocionalmente, tanto a ellos como la familia. Ellos con el piyamita se preparan para la clase", añadió.

image.png Docentes de la Modalidad Educativa Hospitalaria de Jujuy.

Una fuerza emocional indomable

Además de la valentía que cada chico le pone a su vida para salir adelante, está la de los docentes que tienen que llevar su mejor energía y no dejarse quebrar ante el estado del pequeño al que educan.

"Es imposible no encariñarnos con ellos, pero el docente tiene que pensar que hay que reconstruirse y salir porque siempre hay otro niño que no está esperando. Contamos con mucho apoyo entre nosotros y con una psicóloga. Nos aferramos también a nuestra familia", aseguró.

No todo es tristeza, porque también hay historias con finales felices, "después cuando se recuperan los vemos que viven su vida cotidiana y están muy bien. Ellos nos recuerdan siempre y eso es muy reconfortante".

Por último explicó que donde hay un niño en situación de enfermedad, hay un docente de la modalidad para educar. Asisten tanto a los hospitales como a los domicilios de los chicos.

Embed - La valiente tarea de educar a niños en sus peores momentos