La Viña: se descompensó al volante, chocó y una mujer quedó atrapada

Un choque en San Salvador de Jujuy encendió la alarma este lunes, luego de que el conductor de una camioneta sufriera una descompensación mientras manejaba y chocara contra un auto que circulaba por una rotonda del barrio La Viña . En el vehículo de menor porte viajaba una pareja mayor, que resultó con heridas de distinta consideración.

Jujuy. Colegio Médico: "La gran mayoría trabaja con compromiso, no es justo instalar este marco de dudas"

El hecho se registró en la intersección de las avenidas Balbín y Vicente Cicarelli, un cruce de circulación constante. De acuerdo a la información recabada en el lugar, el automóvil se encontraba dentro de la rotonda cuando la camioneta ingresó sin lograr detener su marcha.

Tras el impacto, personal del SAME arribó rápidamente y asistió a las personas involucradas . Los ocupantes del auto fueron trasladados al hospital para una evaluación médica más profunda, mientras que el conductor de la camioneta también recibió atención en el lugar.

El choque provocó complicaciones en el tránsito en el sector de Balbín y Vicente Cicarelli, una rotonda clave para la circulación del barrio La Viña. La presencia de ambulancias y vehículos siniestrados generó demoras durante varios minutos.

Choque en La Viña. Choque en La Viña.

El conductor manifestó una descompensación repentina

Según se informó, el hombre que conducía la camioneta aseguró haber sentido un entumecimiento en parte del cuerpo momentos antes del choque, lo que le impidió reaccionar y frenar a tiempo. Por esta razón, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el auto.

Los síntomas podrían ser compatibles con un posible accidente cerebrovascular. El hombre quedó bajo observación médica para determinar su estado de salud.

La situación reforzó la importancia de detectar señales físicas previas durante la conducción, especialmente en personas con antecedentes médicos.

La mujer perdió el conocimiento y quedó atrapada

La acompañante del auto sufrió las consecuencias más graves del impacto. La mujer perdió el conocimiento tras el choque y quedó atrapada por una de las puertas del vehículo, lo que requirió una intervención cuidadosa del personal de emergencia.

El conductor del auto, un hombre mayor y oxígeno dependiente, presentó un golpe en la zona de las costillas. Se mantuvo consciente y estable, aunque fue trasladado al hospital junto a su pareja por precaución.