lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 13:22
Jujuy.

La Viña: se descompensó al volante, chocó y una mujer quedó atrapada

El hecho se registró en el barrio La Viña de San Salvador de Jujuy. El conductor manifestó un malestar físico y no logró frenar a tiempo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Choque en La Viña.

Choque en La Viña.

El hecho se registró en la intersección de las avenidas Balbín y Vicente Cicarelli, un cruce de circulación constante. De acuerdo a la información recabada en el lugar, el automóvil se encontraba dentro de la rotonda cuando la camioneta ingresó sin lograr detener su marcha.

El choque provocó complicaciones en el tránsito en el sector de Balbín y Vicente Cicarelli, una rotonda clave para la circulación del barrio La Viña. La presencia de ambulancias y vehículos siniestrados generó demoras durante varios minutos.

Choque en La Viña.
Choque en La Viña.

Choque en La Viña.

El conductor manifestó una descompensación repentina

Según se informó, el hombre que conducía la camioneta aseguró haber sentido un entumecimiento en parte del cuerpo momentos antes del choque, lo que le impidió reaccionar y frenar a tiempo. Por esta razón, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el auto.

Los síntomas podrían ser compatibles con un posible accidente cerebrovascular. El hombre quedó bajo observación médica para determinar su estado de salud.

La situación reforzó la importancia de detectar señales físicas previas durante la conducción, especialmente en personas con antecedentes médicos.

La mujer perdió el conocimiento y quedó atrapada

La acompañante del auto sufrió las consecuencias más graves del impacto. La mujer perdió el conocimiento tras el choque y quedó atrapada por una de las puertas del vehículo, lo que requirió una intervención cuidadosa del personal de emergencia.

El conductor del auto, un hombre mayor y oxígeno dependiente, presentó un golpe en la zona de las costillas. Se mantuvo consciente y estable, aunque fue trasladado al hospital junto a su pareja por precaución.

