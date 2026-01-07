miércoles 07 de enero de 2026

7 de enero de 2026 - 08:24
Lanzaron una colonia de vacaciones gratuita para adolescentes en Jujuy

La colonia de vacaciones funciona durante enero, apunta a jóvenes de 13 a 17 años y combina deporte, juegos, actividades acuáticas y charlas.

Ramiro Menacho
La Municipalidad de San Salvador de Jujuy puso en marcha “Muni Verano”, una colonia de vacaciones destinada a adolescentes de entre 13 y 17 años que se desarrolla durante todo el mes de enero en la punta del Parque San Martín. La iniciativa propone un espacio de encuentro con actividades recreativas, deportivas y formativas, orientadas al bienestar físico y emocional de los participantes.

Las jornadas se realizan los lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20.30, y la inscripción permanece abierta durante todo el mes. El único requisito solicitado es la presentación del DNI, sin necesidad de trámites previos ni costos adicionales. Desde la organización señalaron que el programa busca fortalecer hábitos saludables y generar un ámbito de contención para jóvenes en plena etapa adolescente.

Además del juego y el deporte, el cronograma incluye charlas y espacios de intercambio sobre temáticas actuales que atraviesan a las juventudes, como el manejo de las emociones, el uso de redes sociales, el bullying y el grooming. Las actividades acuáticas forman parte del eje recreativo que se suma a las propuestas educativas.

La coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Humano, Bárbara Benítez, explicó que cada encuentro aborda contenidos variados que resultan clave para esta franja etaria. Entre ellos mencionó la alimentación saludable, el reconocimiento de emociones y el uso responsable de las plataformas digitales.

Benítez remarcó que el programa también apunta a incentivar la actividad física y la vida saludable mediante propuestas deportivas y acuáticas, pensadas para el verano y el espacio verde del parque. Según detalló, el equipo coordinador mantiene una escucha activa frente a las inquietudes de los adolescentes y contempla propuestas que surgen de los propios participantes.

En ese marco, la funcionaria destacó el acompañamiento de las familias desde el inicio de la iniciativa. Durante la primera reunión informativa, madres y padres conocieron la modalidad de trabajo, los objetivos y las expectativas del programa, lo que permitió generar un marco de confianza para el desarrollo de las actividades.

El rol de las familias y el trabajo en equipo

La primera convocatoria reunió a una importante cantidad de familias interesadas en la propuesta. Desde la organización valoraron el compromiso y la participación de los adultos responsables, fundamentales para sostener la asistencia de los jóvenes durante todo el mes.

Benítez señaló que el espacio funciona como una propuesta abierta, dinámica y adaptable, con el objetivo de que los adolescentes se sientan parte activa del proyecto. La ubicación en la punta del Parque San Martín permite además el uso del entorno natural como escenario para el juego, el deporte y el encuentro social.

