Libertador.. Libertador: el regalo de tu ex para niños carenciados

El voluntario es conocido en esa ciudad por su labor con las mascotas ya que frecuentemente realiza acciones en contra del maltrato animal . En este caso, se le ocurrió hacer algo para los pequeños que no tendrán un regalito para su día.

"Desde hace un tiempo que quería hacer algo por los niños y por mi trabajo o por el tiempo que llevo rescatando animalitos se me complicaba. Pero me surgió la idea de hacer esto que es muy ingenioso y por lo que se viene esta fecha, siempre tenemos algo ahí para donar. La situación está muy dura y hay muchas necesidades ", expresó en diálogo con Canal 4.

peru--644x362.jpg Ayuda para chicos de escasos recursos de Libertador (imagen ilustrativa).

Aclaró además que no exclusivamente tienen que ser regalos de ex parejas, ya cualquier colaboración suma. " Generar una sonrisa me llena el alma, a través de la empatía quiero generar esta movida cuyo fin tiene hacer una obra de bien. Le puse esa idea porque la gente se prende más y llama más la atención", aseguró.

Asimismo contó que su publicación se está viralizando mucho y cada vez son más los que se están sumando.

En ese marco, explicó que buscará familias en Libertador de escasos recursos, “me parte el alma ver a un niño que no tenga un regalito en su día, por eso espero que mucha gente ayude”, añadió y comentó que trabaja haciendo viajes así que las personas que quieran donar pueden hacerlo y gestionar con él la entrega.

“Voy a buscar familias en zonas muy vulnerables de Libertador para encontrar quienes están en una situación más crítica y poder donarles”. También está pensando la idea de disfrazarse para dejar los regalos, “ojalá Dios me ayude y podamos hacer una obra de bien”, finalizó.

Para colaborar con esta campaña por el Día de la Niñez comunicarse al: 3886658055.