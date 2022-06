Carlos Soratti se reunió con Antonio Buljubasich por ablaciones en Jujuy.jpg Carlos Soratti se reunió con Antonio Buljubasich por trasplantes en Jujuy (archivo)

El Ministro de Salud subrayó el rol del INCUCAI, y dijo que ya están trabajando en la capacitación del recurso humano. “Fortalecimos el área renal. Es un proyecto muy importante en el desarrollo de la salud pública de Jujuy”, marcó.

Más programas

Buljubasich indicó que también trabajan en la implementación de un proyecto con UNICEF para la nutrición infantil: “Es un grave problema de la sociedad. Es fundamental la buena nutrición en los recién nacidos y en la primera infancia”.

ANTONIO BULJUBASICH - Ministro de Salud

Covid-19 en Jujuy

Buljubasich admitió que la provincia transita la cuarta ola de Covid-19. “Por suerte no incide en demasía. No hay casos graves para que tengamos terapias intensivas colapsadas”, y dijo que las vacunas evitaron casos graves y cambios en la curva de letalidad.

El ministro dijo que en Jujuy no hubo modificamos en ninguna indicación sobre los métodos preventivos: “Cuando no teníamos casos, dijimos que no nos parecía conveniente retirar esas medidas de cuidado. Aconsejamos el uso del barbijo, mantener la distancia, la ventilación, la higiene y la vacunación”.

vacunacion covid-19 jujuy.jpg

Buljubasich insistió con mantener esas medidas de bioseguridad, y recomendó ante algún síntoma respiratorio, acudir a los centros de diagnóstico y seguimiento “donde tendrán asesoramiento. Están en toda la provincia”, puntualizó.