"En la peluquería de los hermanos Chañi no solamente uno iba a cortarse el pelo , sino se educaba a los niños a través de la música, ellos me enseñaron valores que conservo hasta hoy en día", le comentó a Canal 4.

Asimismo contó que ellos les regalaron un cajón para que lustre zapatos y así pueda tener un sustento económico cuando era niño ya que sufría de pobreza.

"Héroes de la vida"

imagepng.webp Luis Chañi y sus hermanos le dieron enseñanzas a muchos jujeños.

En ese sentido, destacó que "los hermanos Chañi son unos héroes de la vida porque me educaron, me dieron trabajo y me enseñaron a ser buena gente a través de la música. Hay que darles el valor necesario porque son héroes y ya no están entre nosotros".

"Siempre era muy lindo verlos, saludarlos, yo le decía tío porque lo quería mucho. Era una persona muy divertida y muy alegre", añadió.

Además explicó que Luis, hace tres años, le regaló una navaja para su hijo que es peluquero, "la guardo como si fuera una reliquia de oro", y remarcó que "lo que él me dio es un valor que no tiene precio, y todo eso lo aplico con mi hijo. Estoy muy conmovido y dolido por esta pérdida".

Este lunes por la mañana se conoció la noticia de que José Chañi falleció. Su hijo habló con Canal 4 y señaló que "tengo sensaciones muy encontradas, nos duele profundamente".

"Siempre recuerdo que decía, 'hacer bien, sin mirar a quien', sin esperar devolución y desde el corazón. Uno tiene que dar lo que uno tiene para compartir y vivir la vida, eso es lo que nos dejó en la cabeza y corazón. Seguro ahora estará con su amada esposa –mi mamá- y sus hermanos, que lo esperarán con tijeras y bandoneón".

