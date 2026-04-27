Madrugada violenta: se registraron dos peleas callejeras en Fraile Pintado

Una madrugada marcada por la violencia se vivió en Fraile Pintado, donde se registraron al menos dos enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad. Los hechos, ocurridos con pocos minutos de diferencia, generaron preocupación entre vecinos y transeúntes que presenciaron las agresiones.
Golpiza en una estación de servicio
El primer episodio tuvo lugar en una estación de servicio, donde un grupo de jóvenes atacó a golpes a un hombre. Según relataron testigos, varias personas participaron de la agresión, lo que provocó momentos de tensión y temor en el lugar.
La situación generó conmoción entre quienes se encontraban en la zona, ya que el ataque se produjo en plena vía pública y sin intervención inmediata.
Nueva pelea en el acceso a la ciudad
Minutos después, se registró otro hecho violento en el acceso a la ciudad, específicamente en la intersección de la Ruta 34 y avenida Reducción. Allí, nuevamente un grupo de jóvenes protagonizó una pelea, incrementando la preocupación por la reiteración de este tipo de incidentes.
Intervención policial e investigación
Efectivos de la Policía de la Provincia acudieron a ambos lugares tras ser alertados y lograron intervenir para dispersar a los involucrados. Actualmente se encuentran realizando las actuaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.
Reclamos por mayor seguridad
Tras los hechos, vecinos y comerciantes volvieron a expresar su malestar por la falta de controles y la escasa presencia policial durante la noche. Señalan que este tipo de situaciones se repiten con frecuencia y que, pese a los reclamos, no se implementan medidas concretas para reforzar la seguridad.
La reiteración de episodios violentos en espacios públicos mantiene en alerta a la comunidad, que pide respuestas urgentes para prevenir nuevos incidentes.
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