Madrugada violenta: se registraron dos peleas callejeras en Fraile Pintado

Una madrugada marcada por la violencia se vivió en Fraile Pintado , donde se registraron al menos dos enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad. Los hechos, ocurridos con pocos minutos de diferencia, generaron preocupación entre vecinos y transeúntes que presenciaron las agresiones.

El primer episodio tuvo lugar en una estación de servicio, donde un grupo de jóvenes atacó a golpes a un hombre. Según relataron testigos, varias personas participaron de la agresión, lo que provocó momentos de tensión y temor en el lugar.

La situación generó conmoción entre quienes se encontraban en la zona, ya que el ataque se produjo en plena vía pública y sin intervención inmediata.

Nueva pelea en el acceso a la ciudad

Minutos después, se registró otro hecho violento en el acceso a la ciudad, específicamente en la intersección de la Ruta 34 y avenida Reducción. Allí, nuevamente un grupo de jóvenes protagonizó una pelea, incrementando la preocupación por la reiteración de este tipo de incidentes.

Intervención policial e investigación

Efectivos de la Policía de la Provincia acudieron a ambos lugares tras ser alertados y lograron intervenir para dispersar a los involucrados. Actualmente se encuentran realizando las actuaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Reclamos por mayor seguridad

Tras los hechos, vecinos y comerciantes volvieron a expresar su malestar por la falta de controles y la escasa presencia policial durante la noche. Señalan que este tipo de situaciones se repiten con frecuencia y que, pese a los reclamos, no se implementan medidas concretas para reforzar la seguridad.

La reiteración de episodios violentos en espacios públicos mantiene en alerta a la comunidad, que pide respuestas urgentes para prevenir nuevos incidentes.