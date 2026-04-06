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6 de abril de 2026 - 09:08
Jujuy.

Momentos de tensión en dos ríos jujeños: seis personas rescatadas en menos de 24 horas

Este fin de semana el rio Grande y Los Nogales fueron protagonistas cuando debieron realizar rescates a personas que quedaron atrapadas por las crecidas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Rescate en el Rio Los Nogales

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Rescate el Rio Grande

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El primero de los procedimientos se realizó el sábado a las 18:05 en el río Los Nogales, a la altura de la Ruta N° 4, en la zona del filtro de Agua de los Andes. Allí, cuatro personas se encontraban varadas en medio del cauce y fue necesario desplegar un operativo conjunto con efectivos policiales para ponerlas a salvo.

Rescate en el río Los Nogales

Para llegar hasta las víctimas, los bomberos trabajaron con cuerdas, chalecos y mosquetones. Un rescatista cruzó el río aplicando técnicas de aseguramiento y logró asistir a dos hombres y dos mujeres, que luego fueron evacuados de manera controlada hacia un sector seguro.

Según se informó, ninguna de las personas rescatadas presentaba lesiones. Durante todo el procedimiento se mantuvo comunicación constante entre los equipos para evitar riesgos adicionales y garantizar una intervención segura.

Rescate el Rio Grande
Rescate el Rio Grande

Rescate el Rio Grande

Operativo en el río Grande

El segundo rescate ocurrió este domingo a las 16:56 en el Río Grande, en cercanías de San Pablo de Reyes, luego de un alerta por dos mujeres que habían quedado varadas por la crecida del caudal.

La dotación de Bomberos accedió al lugar por un camino rural y, una vez en la zona, logró tomar contacto con las víctimas, que se encontraban junto a un equino. Tras evaluar el terreno y el comportamiento del río, se definió la maniobra de rescate: una de las mujeres cruzó montada en el animal, mientras que la otra fue asistida mediante un sistema de cuerda tipo péndulo, junto a un rescatista.

Ambas fueron puestas a resguardo y, una vez finalizado el operativo, recibieron recomendaciones preventivas.

Seis personas rescatadas en menos de 24 horas

Con estos dos procedimientos, Bomberos concretó el rescate de seis personas en menos de 24 horas, en un contexto donde las crecidas repentinas vuelven especialmente peligrosos los ríos y cauces de la provincia.

Desde la institución remarcaron la importancia de no ingresar ni permanecer en ríos y zonas cercanas durante épocas de crecida, sobre todo después de lluvias intensas, ya que el aumento del caudal puede producirse en pocos minutos y generar situaciones de extremo riesgo.

Los riesgos de bañarse en ríos de altura de montaña

Bañarse o permanecer en ríos de altura y de montaña puede ser riesgoso incluso cuando el agua parece calma. Uno de los principales peligros es la crecida repentina, ya que puede llover en sectores alejados y provocar un aumento brusco del caudal río abajo, sin tiempo suficiente para reaccionar.

A eso se suman otros factores como la fuerza de la corriente, el fondo irregular con piedras resbaladizas, la baja temperatura del agua y la dificultad para salir rápidamente del cauce. En zonas serranas o de quebrada, además, el terreno suele complicar el acceso y una eventual asistencia.

Por eso, ante lluvias, alertas meteorológicas o cambios bruscos en el color y velocidad del agua, la recomendación es salir de inmediato del río y alejarse de la orilla.

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