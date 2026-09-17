Nueva Zona Sur: septiembre cierra con la mejor ventana del año para invertir en loteos

Invertir en un lote no es solo comprar tierra: es apostar a una zona. Y en el sur de San Salvador de Jujuy esa apuesta tiene hoy algo poco habitual en el mercado de loteos: infraestructura real y en ejecución. La planta potabilizadora que Agostini Desarrollos Inmobiliarios construye en El Ceibal, pensada para abastecer a cerca de 6.000 lotes de la zona, junto a los más de 20.000 metros lineales de cordón cuneta en Tipuana y las decenas de miles de metros de cañería ya colocados, funcionan como un indicador concreto de hacia dónde va el sector: la Nueva Zona Sur se está consolidando, y eso impacta de manera directa en el valor de la tierra.

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En ese contexto se explica por qué septiembre se presenta como una ventana puntual para quienes vienen evaluando la compra de un lote. La desarrolladora sostiene, hasta el 30 de septiembre, un 20% de descuento por pago de contado y financiación con cuotas ajustables por índice CAC (construcción), en tres proyectos que hoy concentran la mejor relación entre precio, ubicación y avance de obra: Tipuana, Nuevo Alisos y El Nogal.

Acceso pavimentado por Ruta 9 y área recreativa con plaza y laguna. Cuenta con servicios de luz, agua, alumbrado público, cordón cuneta y enripiado. Lotes desde 375 m².

Contado: desde $18.240.000 (20% de descuento aplicado).

Financiación: entrega de $152.000 + 149 cuotas desde $152.000*.

Ver el proyecto: tipuana360.com

Nuevo Alisos 3º etapa (Los Alisos)

Lotes desde 300 m² pensados para una inversión segura, con servicios de luz, agua potable, alumbrado público y calles enripiadas.

Contado: desde $19.760.000 (20% de descuento aplicado).

Financiación: entrega de $250.000 + 132 cuotas desde $185.228*.

Ver el proyecto: nuevoalisos360.com

El Nogal (Los Alisos)

Ubicación estratégica detrás del barrio Navea, en una de las zonas de mayor crecimiento de Los Alisos. Servicios de luz, agua, alumbrado, cordón cuneta y calles enripiadas. Lotes desde 300 m².

Contado: desde $21.320.000 (20% de descuento aplicado).

Financiación: entrega de $250.000 + 132 cuotas desde $200.000*.

Ver el proyecto: elnogal360.com

*Valores con descuento vigente hasta el 30 de septiembre (las cuotas ajustan con índice CAC - construcción).

Más info:

WhatsApp: 388 462 4099 — consultas y reservas.

Oficina comercial: José de la Iglesia 1390 — lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18 hs.

¿Querés conocer estos proyectos? ¡Tenés la oportunidad!

Atención comercial en el loteo Tipuana: viernes 18 y viernes 25 de septiembre, de 13 a 18 hs, acceso desde Ruta 9 km 14, El Ceibal.

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