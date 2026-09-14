¿Por que no hay clases en salta?

Las familias de Salta tendrán que tener en cuenta distintas fechas que introducirán cambios en el desarrollo del ciclo lectivo.

Las familias de Salta tendrán que tener en cuenta distintas fechas que introducirán cambios en el desarrollo habitual del ciclo lectivo durante septiembre. De acuerdo con el cronograma previsto, habrá cuatro días sin actividad escolar para los estudiantes de todos los niveles de la provincia.

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A su vez, esta medida se suma a un asueto adicional que será exclusivo para algunas instituciones educativas ubicadas en el interior.

El primer cambio previsto en la agenda escolar tendrá lugar el viernes 11 de septiembre , fecha establecida para celebrar el Día del Maestro . Según lo dispuesto por el cronograma educativo oficial, esa jornada será sin actividad escolar para estudiantes de todos los niveles de la provincia .

En tanto, las ceremonias y actividades conmemorativas se realizarán un día antes, el jueves 10 de septiembre , de acuerdo con la modalidad denominada Forma 2 .

Señor y Virgen del Milagro: no habrá clases el lunes 14 y martes 15

Apenas unos días más tarde, el normal desarrollo del ciclo lectivo volverá a verse alterado por las festividades dedicadas al Señor y la Virgen del Milagro. De acuerdo con lo establecido en el cronograma escolar de la provincia, el lunes 14 y el martes 15 de septiembre estarán suspendidas las clases en las instituciones educativas salteñas.

Así, esas dos fechas quedarán incorporadas al conjunto de jornadas especiales que durante septiembre generan modificaciones en el calendario escolar habitual.

Miércoles 16 de septiembre: asueto para algunas escuelas

El cronograma educativo tendrá otro cambio el miércoles 16 de septiembre, aunque esta vez la medida será limitada a determinadas instituciones. El día de descanso estará destinado a las escuelas situadas a más de 50 kilómetros de la Capital, de acuerdo con las disposiciones contempladas en la Resolución Ministerial N.º 739/71.

De esta manera, el asueto alcanzará exclusivamente a las instituciones educativas que se encuentren dentro del criterio de distancia establecido. Por el contrario, en las escuelas de la Capital y en todos aquellos establecimientos que queden fuera del alcance de la normativa, la actividad escolar se desarrollará normalmente.

Día Nacional del Estudiante: no habrá clases el lunes 21

El calendario escolar tendrá su último cambio del mes el lunes 21 de septiembre, jornada en la que se celebrará el Día Nacional del Estudiante.

Al igual que sucederá durante el Día del Maestro, esa fecha estará marcada por la suspensión de las clases en todos los niveles educativos de la provincia.

Jueves 10 de septiembre: actos por el Día del Maestro, bajo modalidad Forma 2.

actos por el Día del Maestro, bajo modalidad Forma 2. Viernes 11 de septiembre: no habrá clases por el Día del Maestro.

no habrá clases por el Día del Maestro. Lunes 14 de septiembre: no habrá clases por las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro.

no habrá clases por las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro. Martes 15 de septiembre: no habrá clases por las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro.

no habrá clases por las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro. Miércoles 16 de septiembre: asueto únicamente para escuelas ubicadas a más de 50 kilómetros de la Capital.

asueto únicamente para escuelas ubicadas a más de 50 kilómetros de la Capital. Lunes 21 de septiembre: no habrá clases por el Día Nacional del Estudiante.

El asueto del miércoles 16 de septiembre no será para todas las escuelas

El miércoles 16 de septiembre se producirá otro cambio puntual en la agenda escolar de Salta, aunque la disposición no tendrá carácter general.

Durante esa jornada quedarán exceptuadas de la actividad habitual las instituciones educativas situadas a más de 50 kilómetros de la Capital, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N.º 739/71.

En consecuencia, el beneficio será únicamente para aquellos establecimientos que se encuentren dentro de la distancia contemplada por la normativa.

Por el contrario, los establecimientos educativos situados en la Capital, al igual que aquellos que queden fuera del alcance de la normativa, mantendrán su jornada escolar habitual y dictarán clases con normalidad.

Cuándo será el próximo día sin clases en Salta

Una vez finalizadas las jornadas correspondientes a las festividades del Señor y la Virgen del Milagro, el cronograma educativo salteño volverá a contemplar una fecha especial.

Sin clases por las elecciones 2025.

El lunes 21 de septiembre se conmemorará el Día Nacional del Estudiante, por lo que nuevamente se suspenderá la actividad escolar en los diferentes niveles educativos de la provincia.

Así, el mes de septiembre estará marcado por varios días sin clases, un esquema que las familias deberán considerar a la hora de planificar la rutina y las actividades de los estudiantes.