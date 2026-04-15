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15 de abril de 2026 - 20:01
Jujuy.

Perpetua para los asesinos del jujeño Fernando Reyes: "No me van a devolver a mi hijo"

Lo dijo el padre de Fernando Reyes, el jujeño asesinado en Catamarca, tras la cadena perpetua impuesta a los autores del homicidio.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Condenas por el crimen de Fernando Reyes

Condenas por el crimen de Fernando Reyes

Dana Martínez y Alcides Toranzo fueron condenados a prisión perpetua por el crimen del jujeño Fernando Reyes en Catamarca, lo que significa 35 años de cárcel, mientras que María del Valle Villagra fue condenada a 3 años y dos meses por encubrimiento agravado.

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La audiencia de cesura en el juicio popular presidida por el juez Fernando Esteban, determinó las penas luego de que el jurado los hallara responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y alevosía” a la ex pareja; mientras Toranzo respondió por “homicidio agravado por alevosía”.

“No me van a devolver a mi hijo; eso es lo lamentable. Estoy conforme con la sentencia que dieron. Sólo Dios sabe en qué terminarán ellos; pagarán hasta el último día. Uno pierde un hijo”, le dijo Rafael Reyes, padre de Fernando, a los medios de esa provincia.

Rafael Reyes
Rafael Reyes

Rafael Reyes

Dijo que la condena fue lo que esperaba la comunidad de Pampa Blanca, en Jujuy, donde Fernando creció. Consultado sobre el perdón a los culpables, respondió: "Es muy difícil. Los dejo en manos de Dios. Él sabrá qué destino les corresponde", y aseguró que ahora buscará llevar tranquilidad a su familia y seres queridos que siguieron el caso con expectativa.

Piden la nulidad del juicio

Tanto Víctor García, que representa a Toranzo, y Silvia Barrientos, defensora de Martínez, criticaron con dureza al jurado popular y plantearon formalmente la nulidad del proceso, un planteo que abre la puerta a instancias recursivas.

La defensa de Martínez también solicitó que se ordenen pericias psicológicas y psiquiátricas, además de una resonancia magnética y una tomografía computada. La intención es acreditar el impacto del contexto de violencia que habría sufrido la condenada, el daño psíquico y físico acumulado, y un presunto estado de sometimiento respecto de la víctima, Fernando Reyes.

Condenas por el crimen de Fernando Reyes
Condenas por el crimen de Fernando Reyes

Condenas por el crimen de Fernando Reyes

La defensa de Villagra, representada por Pedro Vélez y Matías Ocampos, argumentó que su clienta ya cumplió dos años y 11 meses de prisión preventiva, superando incluso los dos años y cinco meses que la propia defensa consideró como pena justa. Con ese argumento, solicitó que se tenga por cumplida la condena y que se disponga la liberación inmediata de Villagra.

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Juicio por el crimen de Fernando Reyes

El crimen de Fernando Reyes

El jujeño fue asesinado en la localidad de La Ciénaga, Belén, entre el 3 y 4 de diciembre de 2022. Según la Fiscalía, Reyes estuvo frente a una garita sobre Ruta Nacional 40, ya que con Martínez y Villagra habían acordado reunirse para luego dirigirse a un baile en el Club San Roque, en La Ciénaga de abajo.

Al reunirse, lo convencieron de acortar la distancia a través de un camino viejo, donde Toranzos esperaba. Cuando los cruzó en el camino, aprovechando la oscuridad que había, le arrojó a Reyes una piedra a traición que impactó en la cabeza.

Toranzos y Reyes se trenzaron en una pelea, donde Martínez colaboró con Toranzos, golpeando a Reyes con un palo de escoba. Cuando ya estaba conmocionado, fue ultimado por Toranzos, quien le lanzó una piedra de gran tamaño por la cabeza. Su cuerpo fue quemado y enterrado en la zona, donde hallaron los restos óseos.

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