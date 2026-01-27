¿Qué dicen los comerciantes jujeños de la prohibición de la venta de Mentisan?

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la distribución y la comercialización en Argentina de la pomada mentolada Mentisan , un ungüento de origen boliviano ampliamente conocido por sus supuestas propiedades terapéuticas. La medida fue oficializada mediante la Disposición 128/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Según informó el organismo, la Dirección de Gestión de Información Técnica constató que el producto no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM). Esto implica que el ungüento carece de autorización para su venta en el país y que no existen datos oficiales sobre su procedencia ni sobre las condiciones en las que es elaborado, lo que representa un riesgo potencial para la salud.

En Jujuy, comerciantes consultados aseguraron que Mentisan es un producto muy buscado por la gente, a pesar de la prohibición. “La gente sí compra, siempre lleva para los dolores musculares, resfríos y dolor de garganta. Cuando estuvo el tema del Covid-19 la gente llevó mucho. El más grande está a 4 mil pesos”, relató uno de ellos en diálogo con Canal 4.

Otro comerciante señaló que “lo usa mucha gente, compran uno por persona”, y agregó que también es habitual que lo pidan “para la tos, para cualquier problema de la garganta”.

Pese a la popularidad del ungüento, desde ANMAT recordaron que la prohibición rige en todo el territorio nacional y que los productos medicinales deben contar con autorización sanitaria para garantizar su seguridad, calidad y eficacia. La disposición apunta a prevenir riesgos para la población y a desalentar la comercialización de productos sin aval oficial.

En Jujuy, el ungüento ingresaba habitualmente desde Bolivia por vía fronteriza y circulaba en ferias, puestos informales y comercios barriales. En muchos casos, ni siquiera se compraba, se “heredaba” dentro de las familias como parte del botiquín tradicional. “Generalmente te enseñan tus padres. Van pasando de abuelo a papá y de mamá a hijos”, relató una entrevistada a TodoJujuy.

La ANMAT justificó la prohibición porque el producto no está inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) ni cuenta con autorización para su venta, por lo que se desconoce su procedencia y condiciones de elaboración. Según el organismo, eso implica un “riesgo sanitario” para los potenciales pacientes.

Para qué lo usaban los jujeños: congestión, resfrío y dolores

El uso del Mentisan era versátil. Su aplicación más común era como descongestivo nasal y respiratorio, especialmente en épocas invernales o frente a cambios bruscos de temperatura. “Cuando se te congestionaba la nariz o la garganta”, recordó un vecino consultado por TodoJujuy.

Otros le atribuían beneficios más amplios. “Lo uso para los resfríos. También para cuando te duele la cabeza. Te lo ponés y te hace bien”, describió una mujer.

No todos los consumidores lo usaban por indicación médica, el aprendizaje era empírico, cotidiano y transmitido dentro del hogar, como parte de una cultura de “remedios caseros”.