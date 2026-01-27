Prohibieron la pomada Mentisan: qué opina una farmacéutica

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la distribución y la comercialización en Argentina de la pomada mentolada Mentisan . “ Me parece que está bien que esté prohibido”, dijo la farmacéutica María del Carmen Aguado.

Según informó el organismo, la Dirección de Gestión de Información Técnica constató que el producto no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) . "Yo no lo recomiendo porque está hecho en base al alcanfor, a mentol y eucaliptus y muchas veces el alcanfor, que por ahí se siente el alivio cuando uno lo inhala o uno frota, son irritativos ”, aclaró.

El ungüento carece de autorización para su venta en el país, y no existen datos oficiales sobre su procedencia ni sobre las condiciones en las que es elaborado. “No es el sana todo. No me parece positivo que se utilice el Mentisan u otro de uso no autorizado”.

“A los bebés muchas veces le ponen en el pecho y eso es irritativo para las vías aéreas”, aclaró y agregó que para quienes tienen una dificultad asmática o alguna otra complicación como puede ser un broncoespasmo, “puede irritar más las vías aéreas”.

“Me parece positivo que lo saquen porque no se lo administren a niños, e incluso a ancianos tampoco. En un asmático, en una persona que tiene bronquitis, estamos mal”, y destacó que usarlo frecuentemente “está mal”.

“Provoca un alivio, pero colocándose un poquito. Pero si uno se pone en exceso, para los asmáticos es complicado. Es preferible un baño de vapor o vapor en el ambiente y no eso, que irrita y que va a afectar seguramente las vías aéreas por la acción que tiene el alcanfor y el mentol”, cerró.

Mentisan, un producto de uso extendido

Es utilizado de manera habitual para aliviar síntomas de resfriados y catarros, además de irritaciones cutáneas, heridas leves, contusiones, cortaduras, picaduras de insectos y labios agrietados. También se le atribuyen propiedades inhalantes y efectos para mitigar dolores reumáticos, neurálgicos y cefaleas, lo que explica su amplia circulación informal en distintos puntos del país.