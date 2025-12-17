miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025
Salud.

¿Qué temas e invitados tendrá "Especialistas" este miércoles 17 de diciembre?

Este miércoles llega una nueva edición de Especialistas por Canal 4, con profesionales que abordan temas de salud clave para cerrar el año informados.

Federico Franco
Federico Franco
Reconocido con el Martín Fierro Federal, el ciclo se distingue por acercar información clara, confiable y actualizada a toda la comunidad jujeña, de la mano de profesionales destacados.

En esta oportunidad, el programa contará con la participación de reconocidos especialistas que abordarán temáticas de gran interés y utilidad social.

Invitados y temas de Especialistas para este miércoles 17 de diciembre

  • Dr. Raúl Cabezas, especialista en cirugía de cabeza y cuello, cirugía endocrina y maxilofacial, quien brindará información clave sobre patologías y abordajes quirúrgicos en estas áreas.

  • Dra. Silvana Aramayo, endocrinóloga, que se referirá a los desórdenes tiroideos, sus síntomas, diagnósticos y tratamientos.

  • Lic. Marisel Ahí, nutricionista, con recomendaciones sobre alimentación saludable en las fiestas y fin de año, una etapa donde suelen incrementarse los excesos.

  • Dr. Pablo Castro, urólogo, quien hablará sobre enfermedades e infecciones de transmisión sexual y abordará la vasectomía como una decisión masculina informada.

  • Dr. Fernando Ustares, gastroenterólogo, que explicará qué es el Helicobacter pylori, la bacteria asociada a la gastritis y al cáncer gástrico, y la importancia de su detección y tratamiento.

“Especialistas” se emitirá desde las 14 horas por la pantalla de Canal 4 de Jujuy y también podrá verse en vivo a través del canal oficial de YouTube.

Una propuesta imperdible para informarse con profesionales, despejar dudas frecuentes y sumar herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

