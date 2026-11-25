Retiro policial en Jujuy: requisitos, años de servicio y cómo iniciar el trámite

El retiro del personal policial y de las fuerzas de seguridad en Jujuy presenta características particulares que lo diferencian de una jubilación convencional . Las abogadas previsionales Rosana Cappiello (MP 1584) y Sofía Echenique (MP 2924) explicaron cuáles son los requisitos, cómo se determina el haber y ante qué organismos debe iniciarse el trámite.

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Las profesionales señalaron que una de las principales confusiones surge al momento de denominar el beneficio, ya que técnicamente se trata de un retiro y no de una jubilación. Esto implica que el personal mantiene su estado policial, aunque con limitaciones en sus derechos y facultades.

El régimen está establecido por la Ley Provincial N° 3759 de 1981, que contempla diferentes condiciones según la jerarquía y los años de servicio del agente.

La normativa establece una distinción entre el personal oficial y subalterno para acceder al retiro voluntario:

Personal oficial: puede solicitar el retiro con 20 años de servicio y acceder al 65% de la remuneración computable.

Personal subalterno: puede solicitar el retiro con 17 años de servicio y acceder al mismo porcentaje.

Retiro obligatorio del personal oficial: se alcanza a los 30 años de servicio, con la posibilidad de acceder al 100% del haber calculado.

A medida que aumentan los años de servicio efectivamente acreditados, también se incrementa el porcentaje del haber de retiro.

Sin embargo, las especialistas aclararon que alcanzar el 100% de la prestación no significa cobrar el equivalente al último recibo de sueldo, debido a que el cálculo contempla los últimos diez años de aportes.

Cómo iniciar el trámite de retiro policial en Jujuy

Tras la transferencia del sistema previsional, la provincia de Jujuy conservó la responsabilidad de iniciar el trámite, controlar la documentación y determinar el haber correspondiente, mientras que ANSES es el organismo encargado del pago.

Una vez conformado el expediente, se remite a una unidad de trámites complejos en Buenos Aires para su revisión y posterior otorgamiento del beneficio.

Esta modalidad puede generar demoras, especialmente cuando existen errores o faltantes en la documentación. Por ese motivo, las abogadas recomendaron comenzar a organizar los papeles con anticipación.

Entre los documentos fundamentales se encuentran los recibos de sueldo y las certificaciones emitidas por la Policía de la Provincia.

«Siempre la propuesta es presentar el expediente lo más prolijo que se pueda, sin que tengamos ningún tipo de documentación faltante, porque eso genera interferencias», advirtieron las profesionales.

Asimismo, explicaron que el personal retirado tiene derecho a solicitar reajustes de sus haberes, un procedimiento que se canaliza a través de ANSES y que también puede requerir la intervención de la provincia.

Finalmente, Cappiello y Echenique destacaron la importancia de la educación previsional, la planificación anticipada y el asesoramiento profesional para evitar inconvenientes al momento de acceder al retiro.