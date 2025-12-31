miércoles 31 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de diciembre de 2025 - 08:26
Atención.

Rutas intransitables y con precaución por crecida de ríos este 31 de diciembre

Este miércoles 31 de diciembre, se registraron cortes de rutas en algunos puntos de la provincia por las intensas tormentas. Mirá el estado del tránsito.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen de archivo

Imagen de archivo

Lee además
recibi el ano nuevo con marcelo ponce y el gato garcia en radio fiesta
Programa especial.

Recibí el año nuevo con Marcelo Ponce y el Gato García en Radio Fiesta
Trasplante de órganos en el hospital Pablo Soria (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Murió el detenido que se prendió fuego en la comisaría de El Chingo

El estado de las rutas este miércoles 31 de diciembre

RUTAS INTRANSITABLES - Por crecida de ríos

  • RP 73 LOCALIDAD PALCA DE APARZO
  • RP 73 EN EL TRAMO VALLE COLORADO Y SANTA ANA
  • RN 40 ALTURA RIO SAN JUAN DE ORO
  • RP 7 ENTRE LOCALIDAD CASA COLORADA Y LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MISA RUMI
Corte de rutas - Jujuy - 31 de diciembre

TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

-RN 9 KM 1810 ALT PARAJE HUASADURAZNO (BARRO EN CALZADA) RN 52 KM 185 (ACUMULACION DE ARENA SOBRE LA CALZADA).

-RP 83 EN TRAMO PAMPICHUELA Y VALLE GRANDE.

-RN 34 EN KM 1159 ALTURA ACCESO NORTE A LOC SAN PEDRO DESVIO DE TRANSITO TRANSITORIO POR OBRA DE DUPLICACION DE CALZADA

-RN 34 ENTRE RP 43 Y RP 61 ALTURA LOC MANANTIALES DESVIO DE TRANSITO, CIRCULAR CON MAXIMA PRECAUCIÓN

-RN 52 DESDE SALINAS GRANDES HASTA EMPALME RP 70 (PRESENCIA DE BACHES POR TRANOS)

-RP 79 DESDE LOCALIDAD EL MORENO HASTA RN 51 - SALTA

-RP 78 DESDE LOCALIDAD EL MORENO HASTA LAGUNA COLORADA (CORTES EN DIFERENTES PARTES)

-CAMINO VECINAL DESDE SANTA CATALINA HASTA LOCALIDAD EL ANGOSTO

-RN 40 ALTURA LOC CIENAGA DE PAICONE - DPTO SANTA CATALINA

-RN 40 DESDE LOC DE SUSQUES HASTA LOC PUESTO SEY

-RP 78 DESDE EL COLORADO HASTA PARAJE TUSKA

-RP 13 LOC DE ITURBE

-RP 4 ALTURA PUENTE ARROYO LAS PERAS

-RP 70 DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 34, KM 38, KM 40) RP 70B DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 15 Y KM 53)

-RP 19 ALTURA NORMENTA DPTO LEDESMA

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Recibí el año nuevo con Marcelo Ponce y el Gato García en Radio Fiesta

Murió el detenido que se prendió fuego en la comisaría de El Chingo

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas: a qué hora llovería

Egresó de una escuela técnica de Jujuy y ganó una beca para estudiar 4 años en Estados Unidos

Cómo estará el clima en Jujuy el miércoles 31 de diciembre

Lo que se lee ahora
El tiempo para Año Nuevo en Jujuy
Importante.

Cómo estará el clima en Jujuy el miércoles 31 de diciembre

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El tiempo para Año Nuevo en Jujuy
Importante.

Cómo estará el clima en Jujuy el miércoles 31 de diciembre

Asi funcionará el transporte urbano el 31 y el 1.
Atención.

Horario especial de colectivos de San Salvador de Jujuy a Palpalá para este miércoles 31

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Detalle.

Servicios municipales en San Salvador de Jujuy el 31 de diciembre y el 1 y 2 de enero

Asueto por Año Nuevo: quiénes no trabajan el 31 de diciembre
Fin de año.

Asueto para este miércoles 31 de diciembre: desde qué hora y para quiénes

Parte médico del detenido que se prendió fuego en la celda.
Estado crítico.

El detenido que se prendió fuego en El Chingo tiene el 80% del cuerpo quemado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel