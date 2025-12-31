Rutas intransitables y con precaución por crecida de ríos este 31 de diciembre

Considerando que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta amarilla por fuertes tormentas en distintos sectores de la provincia, las condiciones climáticas registradas durante la noche del martes y la madrugada de hoy provocaron el corte de algunos caminos, mientras que otros se mantienen transitables con extrema precaución.
El estado de las rutas este miércoles 31 de diciembre
RUTAS INTRANSITABLES - Por crecida de ríos
- RP 73 LOCALIDAD PALCA DE APARZO
- RP 73 EN EL TRAMO VALLE COLORADO Y SANTA ANA
- RN 40 ALTURA RIO SAN JUAN DE ORO
- RP 7 ENTRE LOCALIDAD CASA COLORADA Y LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MISA RUMI
Corte de rutas - Jujuy - 31 de diciembre
TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
-RN 9 KM 1810 ALT PARAJE HUASADURAZNO (BARRO EN CALZADA) RN 52 KM 185 (ACUMULACION DE ARENA SOBRE LA CALZADA).
-RP 83 EN TRAMO PAMPICHUELA Y VALLE GRANDE.
-RN 34 EN KM 1159 ALTURA ACCESO NORTE A LOC SAN PEDRO DESVIO DE TRANSITO TRANSITORIO POR OBRA DE DUPLICACION DE CALZADA
-RN 34 ENTRE RP 43 Y RP 61 ALTURA LOC MANANTIALES DESVIO DE TRANSITO, CIRCULAR CON MAXIMA PRECAUCIÓN
-RN 52 DESDE SALINAS GRANDES HASTA EMPALME RP 70 (PRESENCIA DE BACHES POR TRANOS)
-RP 79 DESDE LOCALIDAD EL MORENO HASTA RN 51 - SALTA
-RP 78 DESDE LOCALIDAD EL MORENO HASTA LAGUNA COLORADA (CORTES EN DIFERENTES PARTES)
-CAMINO VECINAL DESDE SANTA CATALINA HASTA LOCALIDAD EL ANGOSTO
-RN 40 ALTURA LOC CIENAGA DE PAICONE - DPTO SANTA CATALINA
-RN 40 DESDE LOC DE SUSQUES HASTA LOC PUESTO SEY
-RP 78 DESDE EL COLORADO HASTA PARAJE TUSKA
-RP 13 LOC DE ITURBE
-RP 4 ALTURA PUENTE ARROYO LAS PERAS
-RP 70 DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 34, KM 38, KM 40) RP 70B DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 15 Y KM 53)
-RP 19 ALTURA NORMENTA DPTO LEDESMA
