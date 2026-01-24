Salir del país con un menor desde Jujuy: permisos, escribano y alternativas judiciales

En plena temporada de vacaciones aumentan las consultas de padres jujeños que viajan solos con sus hijos y necesitan saber qué pide Migraciones para salir del país . El abogado especialista en derecho de familia, José Moscoso , explicó en diálogo con Todo Jujuy qué documentación se exige, cómo se tramita y qué solución existe cuando uno de los progenitores se niega a firmar.

Moscoso aclaró que hasta los 18 años siempre se requiere autorización cuando se va a salir del país. “Estén juntos o estén separados los padres, la regla es la misma: si viaja solo con uno de los progenitores necesita autorización del otro”, señaló.

El permiso puede gestionarse por distintas vías. Según explicó Moscoso, Migraciones se volvió la alternativa más práctica: “Hoy es el trámite más sencillo, se firma un formulario y es más económico”, explicó. También puede hacerse ante escribano público, donde la autorización puede extenderse hasta los 18 años o emitirse para un viaje específico. Una tercera opción es el Juzgado de Paz, que funciona como vía alternativa para certificar la autorización cuando corresponde.

Para viajes dentro de Argentina, el requisito es menos estricto. “Dentro del país, si viajan en vehículo propio, suele bastar la autorización del progenitor conviviente”, explicó. En cambio, aerolíneas y ómnibus de larga distancia pueden solicitar autorización por razones de seguro y responsabilidad civil.

Cuando no hay acuerdo entre las partes: qué pasa y cuánto tarda

Moscoso señaló que el conflicto más frecuente aparece en familias separadas cuando uno de los progenitores se niega a firmar o directamente no responde ante la solicitud del viaje. En esos casos, recomendó actuar con previsión y documentar todo el proceso.

Primero, dijo, lo ideal es la comunicación temprana. “Si uno tiene programadas vacaciones en el exterior, lo ideal es comunicarlo con tiempo", introdujo. Si aun así no hay respuesta, el paso siguiente es formalizar el pedido. “Se envía una carta documento informando destino, fechas y pidiendo que vaya a firmar la autorización antes de cierto día”, comentó en base a la siguiente instancia. Si tampoco hay colaboración, queda la vía judicial: “En ese caso se inicia una acción para que la Justicia autorice el viaje”.

Moscoso remarcó que la justicia no autoriza permisos generalizados. “No se puede pedir ‘autoríceme hasta que cumpla 18 años’. La Justicia solo autoriza para un viaje específico”, remarcó. También explicó que el juez evalúa condiciones mínimas como destino, transporte, fechas, seguro de viaje y cuidado del menor. “La prioridad siempre es proteger el centro de vida del niño”, dijo.

Casos con medidas de restricción o perimetrales

Consultado sobre situaciones vinculadas a medidas de violencia o perimetrales, Moscoso aclaró que no necesariamente bloquean el viaje. “No hay que mezclar. La medida es entre adultos. Si no existe restricción hacia los menores, se puede tramitar igual la autorización”, manifestó el abogado.

En esos casos, el letrado recomendó que el diálogo se canalice entre abogados o mediante familiares para evitar contacto directo. Si aun así no hay acuerdo, se vuelve al camino judicial.

Qué prioriza el Estado argentino

Según detalló Moscoso, el criterio de Migraciones y de la Justicia responde a un mismo principio general. “El Estado busca evitar que un menor sea sacado de su centro de vida sin autorización”, puntualizó.

Ese concepto de “centro de vida” no se limita al domicilio, sino que incluye la escolaridad, la red familiar y el entorno donde el chico desarrolla su vida cotidiana. El objetivo de la autorización, explicó, es garantizar que el viaje sea seguro, esté justificado y tenga regreso, evitando cualquier riesgo de modificación forzada del lugar donde el menor vive y se desarrolla.