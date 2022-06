– Porque enseña y promueve la respiración lenta y profunda.

– Porque aumenta los niveles de melatonina: una hormona reguladora del reloj interno.

– Porque desarrolla la capacidad de auto-observación.

Las mejores posturas para alcanzar este estado de reposo y relajación son las invertidas, las de flexión hacia delante, la del niño (balasana) o la del cadáver (savasana). Entre ellas vamos a destacar estas cinco:

1-. JANUSIRSASANA (Postura de la cabeza y la rodilla)

Doblamos la rodilla izquierda y colocamos la planta del pie debajo del muslo derecho mientras apoyamos la rodilla en el suelo. Si no llegamos a apoyar la rodilla en el suelo, podemos utilizar un almohadón. Inhalamos y estiramos la espalda, exhalamos mientras nos flexionamos hacia delante estirando ambos brazos y manteniendo la espalda y el cuello estirados. Nos concentramos en la respiración profunda. Sostenemos entre 30 segundos y un minuto y cambiamos de pierna.

janu-sirsasana2.jpg Yoga para la salud: JANUSIRSASANA (Postura de la cabeza y la rodilla)

2-. BADDHA KONASANA (Postura del ángulo atado)

Sentados en el suelo con la espalda recta, juntamos las plantas de los pies y los agarramos con las manos. Inhalamos al mismo tiempo que estiramos la columna y exhalamos al inclinarnos hacia adelante manteniendo la espalda lo más larga posible, creciendo desde la región lumbar. Sostenemos como en la postura anterior, entre 30’’-1’.

baddha-konasana.jpg BADDHA KONASANA (Postura del ángulo atado)

3-. HALASANA (Postura del arado)

Al invertir el flujo de sangre, levanta el ánimo y relaja la mente, estira los hombros y descongestiona la tensión muscular del cuello y la parte alta de la espalda. Recomendamos sostener la postura entre 1’-3’ para conciliar el sueño más fácilmente. Se recomienda no hacer esta postura en tu casa si no la has hecho antes bajo la supervisión de un profesor

postura-halasana.jpg HALASANA (Postura del arado)

4-. BALASANA (Postura del embrión)

Ayuda a calmar la mente y relajar por completo el cuerpo. Podemos sostenerla entre 1’-5’.

balasana-1024x682.jpg BALASANA (Postura del embrión)

5-. VIPARITA KARANI (postura invertida sencilla)

viparita-karani-1024x576.jpg VIPARITA KARANI (postura invertida sencilla).

Es excelente para la relajación y reducir el estrés al máximo. Para gozar de más comodidad, recomendamos pegar los glúteos en la pared y dejar las piernas apoyadas sobre la misma. Podemos sostener esta postura el tiempo que nos apetezca, siempre que estemos cómodos.

Otras posturas eficientes del yoga para el insomnio

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brenda Medina (@brendayoga)