“Queremos aclarar que la Municipalidad no realiza estos operativos, no los avala, no los apoya y ya hay denuncias efectuadas por el Ministerio de Salud de la provincia y por el Consejo Médico, donde se establece que quienes están llevando adelante esto, no están matriculados en la provincia como médicos, ni siquiera como ópticos”, indicó el secretario de Gobierno, Gastón Millón.