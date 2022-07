“Por supuesto que no la encontré. No obstante, seguí insistiendo en la búsqueda, toqué timbre en varias puertas y entré en un almacén a preguntar. La sorpresa fue que Lucía, la señora que me atendió, resultó ser la hija de aquella viejita ¡Y esa era la casa!”, le contó al medio mendocino.

“Me comentó que su madre, ya fallecida, era famosa por su particular actitud y que en muchas ocasiones era fotografiada por los turistas”, relató.

“Si bien era analfabeta, se daba cuenta de que con eso podía hacer una pequeña recaudación y solía pedir propina por cada foto”, dijo Juan tras la explicación de Lucía. La historia subraya que la nieta de esa abuela jujeña, vio un cuadro con la foto de su abuela en una exposición fotográfica en Nueva York, Estados Unidos.

En hermoso gesto

Buscó tenerla por todos los medios, pero no pudo porque solo se comercializaba. “Su mamá, la almacenera, me contó que su hija finalmente no la adquirió. Le dio bronca”, relató Juan, que a su regreso decidió cumplir el sueño de la joven. “En Buenos Aires decidí poner la foto en una caja y enviársela por correo”, comentó.

“Lucía no tiene WhatsApp ni redes sociales. Además, quería que conservara la fotografía impresa”, señaló, aunque advirtió que nunca tuvo respuesta, hasta que un amigo viajó a Jujuy y le pidió que visite a la mujer para saber si tenía la foto. Juan recibió la imagen de Lucía sosteniendo la foto papel con el rostro inigualable de su madre. Una historia singular que tuvo final feliz.