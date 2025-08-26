Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 26 de agosto

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 26 de agosto y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 78 - La Ramera

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 30 - Santa Rosa

Todos los números ganadores

2030 7241 3872 2088 3409 1150 5177 6253 0693 7185 1159 8628 3846 1494 8531 2588 5852 3364 2226 3646

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 78 - La Ramera

Todos los números ganadores:

8778 9703 8829 2638 9448 0806 0177 0938 4087 5982 4815 9378 1749 4656 3119 4898 3337 9528 8000 0961

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 41 - El Cuchillo

Todos los números ganadores:

1141 5125 8891 5762 9145 3821 4977 0055 1705 9699 7601 1168 7160 1919 1059 6324 9241 0465 4126 0222

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs