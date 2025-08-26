Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 26 de agosto

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 26 de agosto y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 26 de agosto
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 78 - La Ramera
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 30 - Santa Rosa
Todos los números ganadores
-
2030
-
7241
-
3872
-
2088
-
3409
-
1150
-
5177
-
6253
-
0693
-
7185
-
1159
-
8628
-
3846
-
1494
-
8531
-
2588
-
5852
-
3364
-
2226
-
3646
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 78 - La Ramera
Todos los números ganadores:
-
8778
-
9703
-
8829
-
2638
-
9448
-
0806
-
0177
-
0938
-
4087
-
5982
-
4815
-
9378
-
1749
-
4656
-
3119
-
4898
-
3337
-
9528
-
8000
-
0961
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs
A la cabeza: 41 - El Cuchillo
Todos los números ganadores:
-
1141
-
5125
-
8891
-
5762
-
9145
-
3821
-
4977
-
0055
-
1705
-
9699
-
7601
-
1168
-
7160
-
1919
-
1059
-
6324
-
9241
-
0465
-
4126
-
0222
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
