martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 20:25
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 26 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, martes 26 de agosto con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 26 de agosto

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 78 - La Ramera

Los números ganadores:

  1. 9078

  2. 1626

  3. 2087

  4. 8007

  5. 2322

  6. 8027

  7. 8855

  8. 5828

  9. 3462

  10. 4232

  11. 8576

  12. 9593

  13. 2964

  14. 1658

  15. 1250

  16. 2767

  17. 9025

  18. 8491

  19. 8300

  20. 7808

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 30 - Santa Rosa

Todos los números ganadores

  1. 2030

  2. 7241

  3. 3872

  4. 2088

  5. 3409

  6. 1150

  7. 5177

  8. 6253

  9. 0693

  10. 7185

  11. 1159

  12. 8628

  13. 3846

  14. 1494

  15. 8531

  16. 2588

  17. 5852

  18. 3364

  19. 2226

  20. 3646

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 78 - La Ramera

Todos los números ganadores:

  1. 8778

  2. 9703

  3. 8829

  4. 2638

  5. 9448

  6. 0806

  7. 0177

  8. 0938

  9. 4087

  10. 5982

  11. 4815

  12. 9378

  13. 1749

  14. 4656

  15. 3119

  16. 4898

  17. 3337

  18. 9528

  19. 8000

  20. 0961

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 41 - El Cuchillo

Todos los números ganadores:

  1. 1141

  2. 5125

  3. 8891

  4. 5762

  5. 9145

  6. 3821

  7. 4977

  8. 0055

  9. 1705

  10. 9699

  11. 7601

  12. 1168

  13. 7160

  14. 1919

  15. 1059

  16. 6324

  17. 9241

  18. 0465

  19. 4126

  20. 0222

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

